Terça da Poesia terá apresentação gratuita de causos e versos em Camaragibe, nesta terça (9)

O Espaço do Livro Camará, no Camará Shopping, em Camaragibe, recebe a primeira edição de maio do projeto Terça da Poesia, nesta terça-feira (9). No evento, o ator, palhaço e poeta Rafael Barreiros, também conhecido como Rafael Gentileza, apresenta um show gratuito de causos e versos, a partir das 19h.

Durante a apresentação, o público poderá conferir um espetáculo de poesia e prosa que mistura a cultura popular nordestina com a linguagem contemporânea. Rafael Gentileza promete emocionar a todos com suas histórias e versos inspirados nas tradições culturais do sertão brasileiro.

Além da participação especial de Rafael Gentileza, a Terça da Poesia ainda contará com uma dobradinha de poesias entre o convidado e o poeta, escritor e cordelista Jean Lima, que também será o maestro do evento.

Terça da Poesia

O evento que acontece no L2 do shopping e tem como objetivo proporcionar um espaço para a poesia e a cultura popular, além de estimular o interesse pela leitura e pela literatura em geral. A iniciativa é uma realização da TL Eventos e Publicidades, com o apoio cultural da livraria Espaço Do Livro Camará, Acordel e Camará Shopping que, juntos acreditam na importância da promoção da cultura e da arte.

