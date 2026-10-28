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TEATRO

7ª edição da Terça em Cena, na UFPE, com inscrições abertas até esta sexta (30)

Edital selecionará projetos de estudantes de teatro da universidade e de outras instituições

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Terça em Cena chega a sua 7ª edição Terça em Cena chega a sua 7ª edição  - Foto: Divulgação

Estudantes de teatro que querem levar seus trabalhos ao palco têm até esta sexta-feira (30) para se inscrever na 7ª edição do Terça em Cena, projeto de extensão da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

A seleção é feita por chamada pública, com edital disponível no Instagram do projeto, até as 18h.

Criado em 2019, o Terça em Cena surgiu para abrir espaço à produção artística dos estudantes de Teatro/Licenciatura da UFPE. A chamada também está aberta a discentes de outras instituições, ampliando a participação de artistas em formação.

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Apresentações
A nova edição será realizada entre novembro de 2026 e abril de 2027, com quatro apresentações. Além dos espetáculos, o projeto também promove oficinas voltadas à formação artística e teatral.

As datas de cada apresentação e da oficina correspondente serão informadas nos formulários de inscrição mensais.

As próximas chamadas estão previstas para março e abril de 2027. Todas as atividades acontecem às terças-feiras, às 19h, no Teatro Milton Baccarelli, localizado no Centro de Artes e Comunicação (CAC) da UFPE.

A entrada é gratuita, com ingressos disponibilizados uma hora antes de cada espetáculo.

Mais que subir no palco
O Terça em Cena também funciona como espaço de formação para os próprios estudantes envolvidos na organização.

Os participantes atuam em diferentes etapas do projeto, desde a pré-produção até a execução e a pós-produção, passando por funções como curadoria, comunicação, produção e mediação teatral.

A iniciativa também oferece experiência em áreas técnicas, como iluminação, sonoplastia e cenotécnica, além de contribuir para a formação de público e aproximar o curso de Teatro da comunidade externa à universidade.

“O Terça em Cena é um projeto de extensão que surge da iniciativa de estudantes do curso de Teatro, em colaboração com o corpo docente do curso”, explica Igor de Almeida, professor e pesquisador do departamento de Teatro da UFPE e responsável pelo projeto.

A iniciativa é realizada pela UFPE por meio do Edital ARA, promovido pela Pró-Reitoria de Cultura (PROCULT).

SERVIÇO
7ª edição Terça em Cena - inscrições
Quando: até 30 de outubro, às 18h
Informações e inscrições: @tercaemcena

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