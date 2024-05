A- A+

CELEBRIDADES Terceira filha de Angelina Jolie e Brad Pitt deixa de usar o sobrenome do pai; entenda Depois de Zahara e Shiloh, Vivienne, de 15 anos, também passou a assinar apenas 'Jolie'; ano passado, foi revelada uma mensagem de Dia dos Pais de Pax Thien, outro dos seis filhos do casal, chamando o ator de 'ser humano horrível'

Um dos divórcios mais comentados de Hollywood, que levou sete longos anos para chegar ao fim, desde a separação em 2016 até a assinatura no ano passado, o rompimento entre Brad Pitt e Angelina Jolie parece continuar gerando marcas em seus filhos.

Segundo a imprensa americana, três filhas casal, metade da sua prole, abandoranaram o sobrenome do pai e agora assinam apenas Jolie. Segundo a revista In Touch, Vivienne, de 15 anos, seguiu suas irmãs mais velhas, Zahara Marley (19 anos) e Shiloh (17 anos), e também não assina mais Pitt. Além delas, o casal de astros teve, em dez anos de relacionamento, outros três filhos: Maddox Chivan, de 22 anos; Pax Thien, de 20 anos; e Knox, irmão gêmeo de Vivienne.

A publicação revelou que a adolescente, que estuda teatro e ajudou a mãe na produção do espetáculo "The outsiders", estrelada por Angelina na Broadway, está creditada como "Vivienne Jolie". Anteriormente, Zahara já havia se apresentado em evento da faculdade como Zahara Marley Jolie" e Shiloh criou uma conta no Instagram assinando apenas como "Shi Jolie".





'Feliz Dia dos Pais, seu ser humano horrível'

Os problemas de relação entre o astro e os filhos também foram expostos pela imprensa americana em novembro do ano passado, quando o portal britânico Daily Mail recuperou uma mensagem de Pax Thien, no Dia dos Pais de 2020, em uma conta do Instagram privada e restrita a amigos próximos. No post, Pax teria chamado o pai de "um idiota de classe mundial" que fazia os quatro filhos mais novos "tremer de medo".





Filho de Brad Pitt, Pax Thien criticou o pai em post na rede social — Foto: Reprodução Instagram

"Você tornou a vida das pessoas mais próximas de mim um inferno constante. Você pode dizer a si mesmo e ao mundo o que quiser, mas a verdade virá à tona algum dia", teria publicado o jovem nos stories de seu Instagram. Segundo o portal, em seguida, ele ainda escreveu: 'Então, feliz Dia dos Pais, seu ser humano horrível.'

A atriz Angelina Jolie, de 48 anos, adotou Pax em um orfanato na cidade de Ho Chi Minh, no Vietnã, em 2007. O menino tinha três anos e foi abandonado ainda recém-nascido por sua mãe biológica. Brad Pitt teria entrado legalmente como pai na adoção da criança apenas no ano seguinte. Outras duas crianças foram adotadas: Maddox Chivan, que é cambojano, e Zahara Marley, que é etíope.

Eles se conheceram, em 2005, durante as gravações de "Sr. & Sra. Smith", enquanto ele ainda era casado com Jennifer Aniston. Após 12 anos de relação, a atriz quis se separar após uma briga a bordo de um jato particular em setembro de 2016. Segundo o TMZ, no processo do divórcio o ator foi acusado de ter agredido a mulher física e verbalmente na frente de filhos, enquanto estava bêbado no voo, e de ter um confronto físico com um deles.

No ano passado, em uma entrevista para a revista do Wall Street Journal, Angelina Jolie disse que pretende se afastar cada vez mais de Hollywood e que quer passar mais tempo no Camboja, depois de "perder a capacidade de viver e viajar livremente" em meio ao processo de divórcio e a batalha judicial entre os dois.

“É parte do que aconteceu depois do meu divórcio. Perdi a capacidade de viver e viajar com a mesma liberdade. Vou me mudar quando puder". A separação também foi um dos motivos pelos quais a atriz se afastou do trabalho. "Tínhamos que nos curar. Há coisas das quais precisamos nos curar".

Veja também

televisão Desencontros de amor