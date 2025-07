A- A+

Streaming e TV "Terceira metade" e "The Chosen": as estreias na TV e no streaming na semana de 13/7 a 19/7 O verão que mudou minha vida, um dos maiores hits do catálogo da Amazon, também está na lista

Cabe mais um nesta relação? É isso que a atriz e a apresentadora Deborah Secco quer saber em “Terceira metade”, nova aposta do Globoplay no segmento reality show de relacionamento. A estreia dos três primeiros episódios acontece nesta sexta-feira. No dia 25, entram mais quatro no ar e, no dia 1º de agosto, os últimos.

Veja destalhes sobre esta estreia e outras novidades da semana.

Terceira metade (Globoplay, a partir de 18/07)

A ideia é reunir casais e solteiros numa mansão na beira de uma praia na Bahia para testar outros formatos de relação além da monogamia.

“Esse é um reality de relacionamentos fora do padrão, para abrir mesmo o nosso pensamento, para abrir essa conversa sobre a possibilidade de se amar de forma diferente da convencional”, diz Deborah, fã inveterada de reality shows. “Ele vem para mostrar que todas as formas de amor merecem ser respeitadas”.

A atriz e apresentadora vai ter a companhia da psicanalista Regina Navarro Lins, responsável por criar um espaço de escuta e acolhimento aos quatro casais participantes e aos nove “poliamores”, como estão sendo chamados os solteiros.

O verão que mudou minha vida (Prime video, a partir de 17/07)

Um dos maiores hits do catálogo do streaming da Amazon chega ao fim com a terceira temporada da adaptação dos livros da série homônima de Jenny Han. Nas férias após o primeiro ano de faculdade, tudo parecia bem entre Belly e Jeremiah (na foto), até ela reencontrar Conrad.

Nação Zumbi: No movimento das marés (Canal Brasil, a partir de 18/07)

No início dos anos 1990, Chico Science e a Nação Zumbi tomaram a cena musical com o manguebeat de Recife e o “manifesto dos caranguejos com cérebro”. Era o início de uma banda que atua até hoje, sem seu líder, que morreu num acidente de carro em 1997. Esta série, com primeiro episódio no ar às 19h30, conta toda a história do grupo.

The Chosen (Prime Video, a partir de 13/07)

Sucesso de bilheteria nos cinemas, a quinta temporada desta obra sobre o Novo Testamento bíblico foca na última ceia. No streaming da Amazon, ela está dividida em três partes e os episódios mostram Jesus enfrentando os mercadores do templo e o discípulo Judas o traindo.

Onde Está Amy Bradley? (Netflix, a partir de 16/07)

Em março de 1998, a jovem Amy Bradley desapareceu num cruzeiro que fazia com a família. Não foi encontrada no navio, nem na ilha onde foi feita uma parada. Seu corpo também não foi achado no mar. Onde ela estaria? O FBI abriu uma investigação sobre o paradeiro da moça, e esta série de três partes conta detalhes sobre o caso.

