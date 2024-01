Terceiro Paredão é formado; Novo líder indica Beatriz, casa manda Pizane e Davi para berlinda

A- A+

O BBB 24 entra na segunda semana bem acelerada. Na noite deste domingo (14), após a saída da segunda participante, aconteceu uma nova prova do líder e, já em seguida, foi formado o terceiro paredão da temporada.



A eliminada da noite foi Thalyta. Já quem venceu a 3ª prova do líder do BBB 24 foi Lucas Henrique. O professor de educação física levou a melhor na disputa de sorte. Logo em seguida, a casa escolheu colocar Lucas Pizane e Davi também no paredão.

O líder pegou uma urna e sorteou seis participantes. Cada um deveria vetar o voto de um brother ou sister:

Giovanna vetou Nizam

Beatriz vetou Rodriguinho

Deniziane vetou Juninho

Yasmin Brunet vetou Luigi

Vinicius vetou Raquele

Davi vetou Matteus

Logo em seguinda, os brothers e sisters não vetados votaram no confessionário. Alane e Pizane foram os mais votados da casa, cada uma com quatro votos. Com isso, o líder escolheu mandar Pizane para o paredão.



Após essa decisão, os 6 participantes vetados foram chamados para o confessionário e escolheram, em comum acordo, mandar Davi para o paredão.



Prova do líder

Na dinâmica da semana, a terceira formação de paredão aconteceu com uma nova prova do líder. Na disputa, que foi de sorte, os participantes tiveram que acertar perguntas relacionadas aos temas: economia criativa, saúde, direito e engenharia.

A prova foi dividida em três etapas. Na primeira etapa, brothers e sisters escolheram seus cartões com as respostas, se queriam a opção A ou B antes mesmo de saber a pergunta. Assim, 12 participantes venceram a primeira etapa. Na segunda etapa, Davi, Michel, Vinicius, Lucas Henrique, Wanessa e Yasmin avançaram.

Por fim, na terceira etapa, Michel, Lucas Henrique e Wanessa chegaram à final. Neste momento, cada finalista tirou uma bolinha de uma urna definindo a ordem que escolheriam três opções de resposta: A, B ou C. Então, os participantes viram a pergunta e puderam escolher suas opções. Foi quando veio a decisão da disputa e o professor levou a melhor.

