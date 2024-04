A- A+

MÚSICA Terço a R$ 1.026, pôster a R$ 451: loja oficial de Madonna pega carona no show do Rio e lança itens Todos os produtos e o frete do site são cobrados em dólar

A loja no site oficial de Madonna já está em clima de show no Rio de Janeiro, que acontece no dia 4 de maio, na praia de Copacabana. Estão disponíveis produtos especiais que marcam a vinda da Celebration Tour ao Brasil, de blusas a terço, tudo com preços em dólar.

As blusas, por exemplo, que lembram as da Seleção Brasileira, custam US$ 90, algo em torno de R$ 461, de acordo com a cotação do momento de publicação desta matéria. A camiseta sai a US$ 45 (R$ 230,85). A bolsa tipo tote bag está tabelada a US$ 50 (R$ 256) e o pôster autografado, US$ 88 (R$ 451). Eles prometem que 40 cópias serão assinadas à mão pela própria cantora e entregues aleatoriamente.

O item mais caro é um terço, que chama atenção por custar US$ 200, algo em torno de R$ 1.026. A descrição do produto diz que é um "rosário folheado a ouro criado para comemorar o show da Celebration Tour de 4 de maio de 2024 no Rio de Janeiro e apresentando pingente do Cristo Redentor junto com a medalha MLVC."

Numa simulação de entrega do pôster para o Centro do Rio, o site cobra um frete de US$ 24,51 (cerca de R$ 126) para o prazo de sete a 21 dias úteis após a postagem. Há uma opção mais rápida (de quatro a cinco dias após postagem), no valor de US$ 96,62 (R$ 495).

