"Termo é pejorativo", diz Wanessa Camargo sobre fala homofóbica de Davi na briga com Nizam

Em conversa com Giovanna e Isabelle, no quarto do BBB 24, Wanessa Camargo criticou a fala homofóbica de Davi durante a confusão com Nizam.

A cantora disse que apesar de não ter ouvidp a discussão, Davi teve uma fala infeliz. "Vocês iam ver eu brigando pela primeira vez. Se eu vejo alguém falando isso, eu tremo. Meu filho uma vez estava com um amiguinho e eu peguei o amiguinho, sentei e falei: 'vamos conversar, quem te falou que viado é isso aqui?'

"Quando eu vejo marmanjo fazendo isso.. Eu sou muito calma, mas quando eu vejo eu fico louca", afirmou Wanessa. Isabelle concordou com a cantora sobre o uso da palavra. "Isso é ofensivo e torturante", disse. "O termo é pejorativo", reafirmou Wanessa Camargo.



