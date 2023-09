A- A+

THE TOWN Terno Rei recebe Fernanda Takai e Mahmund no The Town em show leve para plateia tímida Banda abriu o sábado (9) o palco The One no dia do rock no festival

Para abrir o dia o mais roqueiro do The Town, a banda indie de São Paulo Terno Rei apareceu no palco The One com “Difícil”, faixa do álbum “Gêmeos” lançado no ano passado com reflexões sentimentais sobre a solidão (incontornável em tempos de pandemia) e as relações pessoais, tema encravado no DNA da banda.

Seguiu com “Sorte Ainda” e — após agradecer a plateia pela presença cedinho — pularam para a faixa “Medo” do album “Violeta” de 2019, responsável por colocar a banda no mapa dos festivais.

Apesar do público fidelizado — que até chega a fechar os olhos pra cantar trechos como “quem tem não mais medo só e eu sou você” — a banda apresentou-se para uma plateia mais esvaziada, comparado a outras apresentações de abertura do mesmo festival.





Enquanto a plateia ainda tinha movimento tímido, o trânsito no palco foi grande: o time recebeu Mahmundi e Fernanda Takai.



Com a primeira fizeram uma bonita versão de “Yoko” o maior êxito do Terno. Com Takai, “Canção Para Você Viver Mais” do Pato Fu. Em conjunto, fizeram uma versão soft de “Tempo Perdido”, arrasa-quarteirão da Legião Urbana, nessa hora a plateia entrou na onda e deu uma mãozinha nos vocais.

Passada a ala dos convites, a banda seguiu em seu repertório seguro, com “Solidão de Volta”, também do “Violeta”, e mais as faixas “Luzes de Natal” e “Trailers” que deixaram as guitarras se sobressair — em contraste com a levada mais lava do começo do show.



O final com a nostálgica “Dias da Juventude” ajudou a fechar a apresentação com clima ‘good vibes’ para os presentes que começavam a deixar o palco para ver Pitty.

