A- A+

CARNAVAL 2023 Terra dos Papangus, Bezerros promete misturar samba, pop rock, MPB e reggae. Veja programação Abertura da festa será no sábado (18). Município do Agreste terá cinco polos de animação

Conhecida pelo desfile dos mascarados no Domingo de Carnaval, a cidade de Bezerros, no Agreste pernambucano, vai misturar samba, rap, MPB, reggae e pop rock em cinco dias de festa.

A abertura será no sábado (18), na véspera da folia dos papangus, e segue até o dia 22 de fevereiro, com cinco polos de animação. Maria Gadú, Gaby Amarantos, Luiza Possi e Nena Queiroga são as atrações do primeiro dia da festa.

“Construímos uma programação de abertura que nunca havia acontecido na cidade. Além dos grupos representativos da cultura popular, teremos uma programação 100% feminina no sábado. Haverá um mix de vozes Maria Gadú, Gaby Amarantos, Luiza Possi e Nena Queiroga. Elas vão fazer, em média, 40 minutos de show. No encerramento, vão cantar cinco músicas juntas. Tudo feito com muita alegria”, assegura o secretário de Turismo e Cultura de Bezerros, Bruno Clisman, em entrevista ao Jornal da Cidade.

A cidade, que tem pouco mais de 60 mil habitantes, espera receber cerca de 500 mil foliões nos cinco polos de animação: Polo Lucas Cardoso (QG do Frevo), Polo Mestre J. Borges (Cultural), Polo Mestre Lula Vassoureiro (Centenária), Polo Professor Ronaldo Souto Maior (São Sebastião) e Polo Malvina Souto Maior (Forró Elétrico).

Para este ano, algumas novidades. Haverá um espaço família destinado a pais e mães com crianças pequenas. "É estilo fraldário e vai trazer mais conforto para que as famílias possam aproveitar a festa”, informa o secretário. Também foi criado um lugar para comerciantes que atuam nas festividades deixarem seus filhos durante o dia.

"Enquanto barraqueiros e barraqueiras trabalham, a criançada estará sendo cuidada com tranquilidade e segurança. Em parceria com o Conselho Tutelar, nosso intuito é combater os fortes níveis de trabalho infantil”, enfatiza Bruno Clisman.

A festa deste ano homenageia o ex-prefeito da cidade Lucas Cardoso, que estava em seu terceiro mandato quando morreu, em 2001, após cirurgia para retirada de um tumor no cérebro.

Programação completa no Polo Lucas Cardoso (QG do Frevo)

Sábado (18)

19h - Abertura cultural

Grupo Folc Popular

Grupo Papanguarte

Banda Cônego Alexandre Cavalcante

21h - Frevo&Elas

Nena Queiroga

Maria Gadú

Luiza Possi

Gabi Amarantos

Domingo (19)

10h - Bia Vila-Chan

12h - Geraldinho Lins

14h - Henrique Barbosa

16h - Almir Rouche

18h - Spok Frevo

20h - Marrom Brasileiro

22h - Marcão Noventta

Segunda (20)

10h - Morgana Bernardo

12h - Higor Henrique

14h - Gustavo Travassos

16h - Santa Clara

18h - Rodrigo Raposo

20h - Lady Falcão

22h - Eletra

Terça-feira (21)

10h - Walter Lins

12h - Mega Play

14h - Elba Ramalho

16h - André Rio

18h - Marreta You Planeta

20h - Marcelo Falcão

Veja também

Artes Visuais Rasgos e ruínas íntimas: exposição de Barbara Melo em cartaz no Murillo La Greca até sexta (17)