"Terra Nostra" será a próxima novela reprisada na Globo

Sucesso da TV Globo no final dos anos 1990, "Terra Nostra" volta à programação da emissora em setembro, no lugar de "História de Amor", atualmente exibida na faixa "Edição Especial". Escrita por Benedito Ruy Barbosa, a novela foi ao ar originalmente em 1999 e marcou época ao retratar a imigração italiana no Brasil no final do século 19.



A reprise marca um momento simbólico para a emissora, que completa 60 anos em 2025, e será a primeira novela das 21 horas a ser reexibida na faixa vespertina.



Ambientada em São Paulo, "Terra Nostra" narra a história do jovem casal de imigrantes italianos Matteo (Thiago Lacerda) e Giuliana (Ana Paula Arósio), que se conhecem a bordo do navio Andrea I, durante a travessia do Atlântico entre Gênova e o Brasil, em 1894.





Os dois se apaixonam ainda na viagem, mas se perdem no desembarque e enfrentam destinos diferentes.



A trama se desenvolve a partir desse desencontro. Giuliana é acolhida em São Paulo pelo imigrante Francesco Maglianno (Raul Cortez), amigo de seu falecido pai. Já Matteo vai trabalhar como colono na fazenda de café do coronel Gumercindo Aranha (Antonio Fagundes), onde acaba envolvido em conflitos por direitos trabalhistas.



A novela acompanha os desdobramentos da vida dos protagonistas ao longo das décadas, explorando temas como identidade cultural, adaptação, relações familiares e transformações sociais no Brasil pós-abolição da escravatura.



A produção teve direção geral de Luiz Fernando Carvalho e foi uma das novelas mais elogiadas de sua época, especialmente por sua ambientação, trilha sonora e reconstituição histórica.



Confira nomes e personagens do elenco principal de "Terra Nostra":



Matteo (Thiago Lacerda) - Jovem imigrante italiano, trabalhador e determinado. Assume papel de liderança entre os colonos na fazenda de Gumercindo. Casa-se com Rosana, mas nunca esquece Giuliana.



Giuliana (Ana Paula Arósio) - Órfã após a morte dos pais na travessia, vive na casa de Francesco e é alvo do amor de Marco Antônio. Tem um filho com Matteo e o perde logo após o nascimento.



Gumercindo (Antonio Fagundes) - Fazendeiro em crise após a abolição da escravidão. Contrata imigrantes italianos para substituir a mão de obra e aprende a conviver com a nova realidade.



Maria do Socorro (Débora Duarte) - Esposa submissa de Gumercindo, mãe de Rosana e Angélica, sente-se pressionada pelas tradições do marido.



Marco Antônio (Marcello Antony) - Filho de Francesco, transforma-se após se apaixonar por Giuliana. Casa-se com ela mesmo sabendo que ela espera um filho de Matteo.



Rosana (Carolina Kasting) - Filha de Gumercindo, decide se casar com Matteo e arma uma situação para obrigá-lo ao matrimônio. Vive um casamento infeliz



Janete (Ângela Vieira) - Esposa de Francesco, despreza os imigrantes e se opõe ao relacionamento do filho com Giuliana.



Angélica (Paloma Duarte) - Irmã mais nova de Rosana. Tímida, sonha em ser freira, mas casa-se com o advogado Augusto.



Augusto (Gabriel Braga Nunes) - Jovem advogado dividido entre dois amores: Angélica e a italiana Paola (Maria Fernanda Cândido).



Hortênsia (Cláudia Raia) - Mãe adotiva de Juanito, o filho desaparecido de Giuliana e Matteo, entregue a um orfanato após o nascimento.

