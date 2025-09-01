A- A+

TELEVISÃO "Terra Nostra" ganha reprise na Globo a partir desta segunda-feira (1º); relembre a trama Novela de Benedito Ruy Barbosa tinha como pano de fundo a imigração italiana no final do século XIX

“Terra Nostra” volta às telas da TV Globo no ano em que a emissora completa 60 anos. A novela de 1999 passa a ser reexibida a partir desta segunda-feira (1º), sendo o primeiro título das 21h reprisado na faixa “Edição Especial”.

Escrita por Benedito Ruy Barbosa, o folhetim retrata a saga da imigração italiana no final do século XIX e seus efeitos na formação da sociedade brasileira nas décadas seguintes. Essa história é narrada a partir do romance entre um jovem casal de italianos, Matteo e Giuliana, interpretados por Thiago Lacerda e Ana Paula Arósio.

Em 1894, quando milhares de camponeses italianos fugiam da grave crise econômica que assolava a Europa, o casal se conhece a bordo de um navio para o Brasil. Os dois se tornam o único apoio um do outro e decidem enfrentar juntos o futuro incerto, mas se perdem no desembarque, seguindo caminhos diferentes.



Na época das gravações da novela, cenas grandiosas foram captadas no exterior e em diferentes localidades do estado de São Paulo. As sequências do embarque e da travessia envolveram uma equipe de cerca de 50 profissionais e 300 figurantes, na cidade portuária de Southampton, no sul da Inglaterra, utilizando o navio S.S. Shieldhall, construído em 1940.

O elenco traz ainda nomes como Marcello Antony, Raul Cortez, Débora Duarte, Paloma Duarte e Maria Fernanda Cândido, com direção geral de Jayme Monjardim. Antônio Fagundes interpretou o coronel Gumercindo, proprietário da fazenda de café onde Matteo vai trabalhar, em São Paulo.

Contrariando o patrão, o italiano se torna porta-voz dos trabalhadores rurais e lidera reivindicações por melhores condições de trabalho. No entanto, ele acaba conquistando a confiança do fazendeiro ao se casar com sua filha mais velha, Rosana (Carolina Kasting), mesmo sem ter esquecido seu grande amor.

Já Giuliana é recebida no Brasil pela família de Francesco Maglianno (Raul Cortez), um imigrante italiano amigo de seus pais, que prosperou no País. Seu filho bon vivant, Marco Antônio (Marcello Antony), se apaixona pela moça, mas é rejeitado por ela. Quando finalmente localiza Matteo, ele já está casado com Rosana. Decepcionada, fazendo com que ela decida aceitar se casar com Marco Antônio.



*Com informações da assessoria de imprensa.

