Economia Criativa Feira Terra PE promove a arte pernambucana no Museu do Estado, neste fim de semana neste sábado (6) e domingo (7), das 10 às 19h, com entrada franca, 2ª edição da feira reúne empreendedores e artistas de diversas áreas da criação contemporânea e tradicional

A segunda edição da feira "Terra PE – Raízes para o Futuro" ocupa os jardins do Museu do Estado, no bairro das Graças, no sábado (6) e domingo (7), das 10h às 19h, com entrada franca, reúnindo empreendedores e artistas de diversas áreas da criação contemporânea e tradicional. Nesta edição, o evento homenageia a ceramista Socorro Rodrigues.

"A feira celebra processos criativos, valoriza o artesanal, estimula a economia cultural e reforça iniciativas sustentáveis dentro do universo da arte e do design pernambucano", detalha a divulgação do evento.

Para a produtora Luciana Ourique, a Terra PE é “um imenso e riquíssimo caldeirão cultural, reunindo produtores com perfil empreendedor que desejam fortalecer a economia criativa do Estado. Queremos proporcionar uma experiência que une cultura, memória, inovação, conexão e a força criativa pernambucana”.

A artista Cris Souza, expositora desta edição, destaca a importância do evento. "Nessa terra Pernambuco, no barro do Alto do Moura, encontro conexão com os cinco elementos, terra, ar, água, fogo e espiritualidade, e partilho essa energia nas minhas criações, com peças únicas e feitas à mão".

Homenageada

Neste ano, a Terra PE homenageia Socorro Rodrigues, ceramista do Alto do Moura (Caruaru), ícone das miniaturas em barro que mantêm viva a tradição cerâmica e a memória cultural do agreste pernambucano. Com 50 anos de carreira e 11 prêmios, Socorro é referência na arte popular e no legado do barro.



No domingo (7), encerrando a programação, haverá bate-papo especial com a homenageada, celebrando sua trajetória, legado e contribuição para a arte do barro.

Literatura

Além da feira de expositores, a Terra PE receberá o encontro de três obras literárias: "A Sala Verde e A Persistência da Luz", de Bruno Vilela; "Votos", de Renato Valle, reunindo quase cinco décadas de produção; e "Meu Peito é Feito de Festa", de Paulo Brás. Os autores participam de bate-papo e sessão de autógrafos.

Música

A música também integra a programação, com os compositores Publius e Juvenil Silva, que apresentam o show "Nordeste 70", revisitando clássicos dos anos 1970 de nomes como Zé Ramalho, Belchior, Fagner, Cátia de França, Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Alceu e Lula Côrtes. O Nagulha Sessions fará discotecagem e feira de vinil durante todo o evento.

Atividades formativas

Em parceria com o Sebrae/PE, serão oferecidas duas capacitações com o mestre em Gestão, Inovação e Consumo Omero Galdino, abordando os temas Como abrir um negócio do zero e Marketing digital: Instagram para vendas.

No domingo, a programação inclui a oficina Cores da Terra: Oficina de Desenho e Pintura, direcionada a iniciantes que desejam experimentar técnicas básicas das artes plásticas.



A vivência explora composição, cor, luz, sombra e volume em uma prática leve e criativa. A tarde segue com a palestra Sustentabilidade na Arte, ministrada pelo artista Leopoldo Nóbrega, trazendo reflexões sobre processos ecoeficientes, bioarte e caminhos sustentáveis na produção artística contemporânea.

Confira a programação completa:



Sábado – 6 de dezembro

10h às 19h – Feira Terra PE (Arte Popular, Moda, Design, Artes Visuais e Gastronomia)

10h às 19h – DJ Nagulha Sessions: discotecagem e feira de vinil



Capacitações Sebrae/PE – com Omero Galdino

10h30 – Como abrir um negócio do zero

13h30 – Marketing digital e Instagram para vendas



11h às 19h – Gastronomia: Pratos especiais de almoço e jantar assinados pela chef Kacinha Nogueira, além de cervejas artesanais selecionadas.

14h às 16h30 – Livros & Autores: Bate-papo com Bruno Vilela, Renato Valle e Paulo Brás

16h30 – Show Nordeste 70 – Publius, Juvenil Silva e George Rocha revisitam clássicos dos anos 1970

Domingo – 7 de dezembro

10h às 19h – Feira Terra PE (Arte Popular • Design • Artes Visuais • Gastronomia)

10h às 19h – DJ Nagulha Sessions – discotecagem de vinil

10h às 12h – Cores da Terra: Oficina de Desenho e Pintura – Iniciação às Artes Plásticas

11h às 19h – Gastronomia: Pratos especiais de almoço e jantar assinados pela chef Alice Elihimas, além de cervejas artesanais selecionadas.

15h30 – Palestra: Sustentabilidade na Arte, com Leopoldo Nóbrega

16h – Bate-papo com a Homenageada Terra PE 2025: Socorro Rodrigues

SERVIÇO

Terra Pernambuco – Raízes para o Futuro

Quando: Sábado (6) e domingo (7), das 10h às 19h.

Onde: Museu do Estado de Pernambuco – Av. Rui Barbosa, 960, Graças.

Entrada franca

