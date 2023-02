A- A+

Camarotes Terraço do Galo realiza primeira edição e anuncia atrações, veja quais são Elvis, Taiguara Borges e DJ Mau Lopes estão no line-up

Estreando no maior bloco de rua do mundo, o Terraço do Galo será comandado por Elvis, Taiguara Borges e o DJ Mau Lopes, no sábado (18), com localização privilegiada e atrações exclusivas para os foliões do Galo da Madrugada, além de serviço open bar premium e open food, a partir das 9h.

“O galo reúne cerca de dois milhões de pessoas e nada mais justo que um espaço confortável, seguro e que as pessoas possam se sentir bem, junto com amigos e familiares”, afirma o produtor Guilherme Almeida.

Localizado no coração do bloco, o Terraço fica na Rua Imperial, 84, no bairro de São José, ao lado da sede oficial do galo e dos camarotes oficiais, na praça Sérgio Loreto. Sem precisar sair do local, os foliões também terão a opção de acompanhar os trios elétricos em uma super varanda.

Os ingressos custam R$ 280,00 e estão à venda no site oficial www.terracodogalo.com.br e fisicamente nos quiosques da Ingresso Prime.

Veja também

BBB 23 BBB 23: falas machistas repercutem nas redes sociais e equipes de sisters puxam torcida contra Cezar