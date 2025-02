Terraplana lança ''hear a whisper'', ricocheteando o passado, em faixa que integra novo álbum; veja

A- A+

Cada vez mais próxima do lançamento do seu segundo álbum, a banda curitibana Terraplana lançou a música ''hear a whisper'', nesta terça-feira (18).



Essa é a segunda canção antecipada do disco ''natural'', que conta com dez faixas inéditas e chega nas plataformas digitais no dia 11 de março.

Com ''charlie'', a primeira faixa, lançada do novo álbum da banda, os curitibanos da Terraplana indicaram que não pretendem deixar de ser um dos representantes do shoegaze brasileiro.



Em ''hear a whisper'', o traço característico dos vocais etéreos, distorção e efeitos de guitarra acompanham o saudosimo da letra.

Não é a primeira vez que a voz etérea da vocalista Stephani Heuczuk ecoa pensamentos relacionados à memória. A nova faixa parece surgir como uma síntese para concluir ideias apresentadas no primeiro álbum da banda, ''olhar pra trás'' (2023).

Na música ''memórias'', a personagem estabelece uma hesitação (tese), enquanto em ''me esquecer'' ela chega a uma convicção maior sobre o que deve ser feito (antítese).



Na recente ''hear a whisper'', a dualidade da conclusão está presente, por meio da alternância entre o português e o inglês da letra, por exemplo.



A faixa tem a participação da artista curitibana Samira Winter, radicada em Los Angeles desde os 18 anos.



O lançamento de ''hear a whisper'' veio acompanhado de um videoclipe, dirigido por Julia Lacerda e Elbi, gravado durante a residência S.E.E.D + BosqueGracias na Patagônia, Argentina.

Confira o clipe:

Sobre ''natural''

Terraplana anunciou que ''natural'' foi realizado pela Balaclava Records, em colaboração com Flesh and Bone Records para distribuição física fora do Brasil.



O álbum foi produzido e mixado por JooJoo Ashworth, com engenharia de som feita por Álvaro Paz e a gravação master por Greg Obis, além de ter sido gravado no Nico’s Studio, em Curitiba.

Sobre Terraplana

Formada em 2017, a banda curitibana de shoegaze e indie rock brasileira surgiu na cidade de Curitiba (PR). O grupo é formado por Stephani Heuczuk (voz e baixo), Vinícius Lourenço (voz e guitarra), Cassiano Kruchelski (voz e guitarra) e Wendeu Silverio (bateria).

