Galeria Amparo 60 recebe "Terravulta", com obras de Anti Ribeiro e Cristiano Lenhardt
Mostra entra em cartaz na Galeria Amparo 60, com curadoria de Rita Vênus, a partir desta quinta (13)
A terra como matriz de gravação, memória e transformação é mote da exposição "Terravulta", com trabalhos de Anti Ribeiro e Cristiano Lenhardt, na Galeria Amparo 60 a partir desta quinta-feira (13),
Com curadoria de Rita Vênus, a mostra passeiam por elementos que culminam em revelar superfícies em que o gesto artístico convive com a ação da própria matéria.
"A trama que absorve, retém e projeta em sua malha vegetal fantasmagorias detríticas, desprendidas e decompostas do mundo é o ponto de partida para a mostra que traz, pela primeira vez, um diálogo entre Anti Ribeiro e Cristiano Lenhardt", escreve a curadora, que ressalta os caminhos e encontros entre as investigações e poéticas dos artistas.
"Eles apresentam um conjunto de trabalhos recentes, produzidos numa espécie de terravultagem conjunta das superfícies, nas quais a terra é a matriz de toda gravação e fonte das matérias ferruginosas, cerâmicas e fúngicas incorporadas", complementa Rita Vênus.
Conversa coletiva
A ideia de juntar Anti, natural de Sergipe, e Lenhardt, do Rio Grande do Sul, veio da galerista Lúcia Santos, com a concepção da curadoria vindo de uma conversa coletiva.
"Já faz algum tempo que temos realizado, na Amparo, exposições nas quais juntamos artistas e propomos um diálogo, uma reflexão. Juntar Anti e Cris me pareceu bastante interessante e pensamos no nome de Rita para nos ajudar nesse caminho", comenta Lúcia.
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Rita, a propósito, acompanha de algum tempo as trajetórias de Anti Ribeiro e Cristiano Lenhardt. E coincidências de processos aproximaram as pesquisas dos dois artistas.
Enquanto um trabalha com esculturas sônicas de ferro oxidado (Anti), o outro desenvolve o que chama de 'Brotocarta' - a transcrição de sons em letras que dão origem a desenhos.
Lenhardt também já estava produzindo trabalho tingido em tecidos e Anti, por sua vez, estava no processo de enferrujamento de aparelhos de som, realizando uma oxidação induzida com vinagre e outros elementos corrosivos que revelaram monotipias sobre os tecidos nos quais ela aplicava as substâncias.
SERVIÇO
Exposição "Terravulta", de Anti Ribeiro e Cristiano Lenhardt
Com curadoria de Rita Vênus
Quando: abertura nesta quinta-feira (13), às 19h; em cartaz até 26 de setembro
Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley (3º andar da Dona Santa)
Informações: @amparosessenta
Visitação: Segunda a Sexta, das 10h às 19h; Sábados, das 10h às 15h