Galeria Amparo 60 recebe "Terravulta", com obras de Anti Ribeiro e Cristiano Lenhardt

Conversa coletiva

A ideia de juntar Anti, natural de Sergipe, e Lenhardt, do Rio Grande do Sul, veio da galerista Lúcia Santos, com a concepção da curadoria vindo de uma conversa coletiva.



"Já faz algum tempo que temos realizado, na Amparo, exposições nas quais juntamos artistas e propomos um diálogo, uma reflexão. Juntar Anti e Cris me pareceu bastante interessante e pensamos no nome de Rita para nos ajudar nesse caminho", comenta Lúcia.









Rita, a propósito, acompanha de algum tempo as trajetórias de Anti Ribeiro e Cristiano Lenhardt. E coincidências de processos aproximaram as pesquisas dos dois artistas.



Enquanto um trabalha com esculturas sônicas de ferro oxidado (Anti), o outro desenvolve o que chama de 'Brotocarta' - a transcrição de sons em letras que dão origem a desenhos.



Lenhardt também já estava produzindo trabalho tingido em tecidos e Anti, por sua vez, estava no processo de enferrujamento de aparelhos de som, realizando uma oxidação induzida com vinagre e outros elementos corrosivos que revelaram monotipias sobre os tecidos nos quais ela aplicava as substâncias.



SERVIÇO

Exposição "Terravulta", de Anti Ribeiro e Cristiano Lenhardt

Com curadoria de Rita Vênus

Quando: abertura nesta quinta-feira (13), às 19h; em cartaz até 26 de setembro

Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley (3º andar da Dona Santa)

Informações: @amparosessenta



Visitação: Segunda a Sexta, das 10h às 19h; Sábados, das 10h às 15h