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CINEMA Terror pernambucano "Não Pule 2" terá sessão gratuita no Recife Após ultrapassar 160 mil visualizações com o trailer nas redes sociais, curta-metragem de Eder Deó será exibido no UCI Shopping Recife

O terror produzido em Pernambuco vai ganhar espaço nos cinemas nesta quarta (14). O curta-metragem "Não Pule 2", escrito e dirigido pelo cineasta pernambucano Eder Deó, terá sessão única e gratuita, às 19h30, no UCI Shopping Recife.



A exibição marca mais uma etapa da trajetória da produção, que despertou a curiosidade do público e ultrapassou a marca de 160 mil visualizações com trailer nas redes sociais.

O alcance do vídeo surpreendeu o próprio diretor, que viu o trabalho ultrapassar o círculo de amigos e seguidores para conquistar espectadores de diferentes regiões do País.



A repercussão também reforçou seu interesse em investir no gênero e mostrar a força do cinema independente feito longe dos grandes centros de produção audiovisual.

"Foi uma grata surpresa. No começo, eu não entendia como o trailer tinha crescido tão rápido. Ele furou a bolha de amigos e conhecidos e chegou a pessoas que eu nem sabia que acompanhavam meu trabalho", conta Eder.

Produzido de maneira independente, "Não Pule" acumulou aproximadamente 10,4 mil visualizações e deixou espectadores curiosos sobre os desdobramentos da história. As perguntas sobre uma possível sequência acabaram influenciando diretamente a criação de 'Não Pule 2'"

Do roteiro à tela

A produção mantém a proposta independente dos trabalhos que Eder costuma lançar durante o Halloween.



O processo de criação começou com a escrita do roteiro, concluída em uma manhã. Depois, foram cerca de sete dias de preparação e mais três de gravações.

Apesar da história fluir com facilidade por se passar em um universo criado pelo próprio diretor, tirar o projeto do papel exige uma série de esforços.



A busca por equipamentos, profissionais, locações e figurinos faz parte de uma rotina intensa, que mistura desafios e satisfação pessoal.

Ainda criança

A relação de Eder com o terror começou antes de suas experiências com câmeras e produções audiovisuais.



Ainda criança, ele já se interessava pelo sobrenatural e chegou a escrever o livro "Persecução Mortal", que nunca foi publicado.



Na época, ele começou a perceber que o gênero também poderia servir como uma maneira de trabalhar os próprios medos e transformá-los em expressão artística.

"Eu descobri que o terror era uma forma de lidar com a minha realidade, com as coisas que eu tinha medo. Eu conseguia transformar aqueles sentimentos em uma criação artística", relembra.

Com o passar dos anos o interesse ganhou novas formas. Eder levou sua criatividade para o audiovisual e começou a produzir minicurtas destinados às redes sociais.



"Contato" foi o primeiro trabalho desse formato, seguido por outras produções, como "Balido Interno", que também exploram o suspense e o terror.

Terror feito no Nordeste

Além da expectativa em torno da sequência, a exibição representa um momento importante para a produção independente pernambucana.

Para Eder, realizar filmes de terror na região e perceber a receptividade dos espectadores demonstra que o gênero pode encontrar espaço e público em diferentes territórios.

"É muito legal e gratificante poder fazer esse tipo de filme de terror na nossa região, no Nordeste, e conseguir trazer esse universo e seus elementos e ver que tem uma recepção tão boa", afirma o diretor.

Depois da sessão no Recife, o público também poderá assistir ao curta pela internet. "Não Pule 2" será disponibilizado gratuitamente no YouTube em 21 de outubro, ampliando o acesso à produção e permitindo que a história alcance novos espectadores.

Serviço

"Não Pule 2"

Quando: nesta quarta-feira (14), às 19h30

Onde: UCI Shopping Recife Av. Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem, Recife

Acesso gratuito

Informações: @ederdeo



Lançamento no YouTube: 21 de outubro de 2026

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