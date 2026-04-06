A- A+

FAMOSOS Esposa do ator Terry Crews revela diagnóstico de Parkinson após anos de sintomas ignorados Rebecca King afirma que doença foi inicialmente tratada como ansiedade e relata impacto do distúrbio neurológico progressivo

A cantora e produtora Rebecca King Crews, esposa do ator Terry Crews, revelou publicamente que foi diagnosticada com a doença de Parkinson, condição neurológica progressiva e incurável. Aos 60 anos, ela contou que convive com a doença há 11 anos, após receber o diagnóstico definitivo com a ajuda de um especialista, depois de sintomas iniciais terem sido minimizados por médicos.

O relato foi feito durante participação no programa televisivo “Today Show”. Segundo King, os primeiros sinais surgiram por volta de 2012, quando sentiu dormência no pé esquerdo, evoluindo para uma leve claudicação. Inicialmente, um médico atribuiu o problema ao excesso de exercícios físicos. Posteriormente, um treinador pessoal observou que seu braço esquerdo “não balançava tanto quanto o direito” durante atividades.

Com o passar do tempo, a artista também percebeu tremores nas mãos ao aplicar maquiagem — sintoma que reconheceu de imediato. Ainda assim, ela afirma que o quadro foi tratado como ansiedade. Apenas três anos depois, após avaliação especializada, veio o diagnóstico de Parkinson.

King descreveu seu estado atual com otimismo: “Eu me sinto bem. Consigo escrever meu nome e as datas, e consigo escrever com a mão direita pela primeira vez em provavelmente três anos”.

A doença de Parkinson afeta o sistema nervoso e compromete a coordenação motora, causando rigidez muscular, lentidão de movimentos, tremores, distúrbios do sono, fadiga crônica e redução da qualidade de vida, podendo levar a incapacidades severas. A condição ocorre devido à morte de células nervosas responsáveis pela produção de dopamina, substância essencial para o controle dos movimentos.

Atualmente, não há cura nem forma de interromper a progressão da doença, embora centenas de estudos científicos estejam em andamento em busca de tratamentos mais eficazes. O Parkinson já afetou diversas personalidades, como o ator Michael J. Fox, diagnosticado aos 29 anos, e foi responsável pela morte do ex-boxeador Muhammad Ali, em 2016.

Casada com Terry Crews desde 1989, Rebecca King é mãe de cinco filhos e agora compartilha publicamente sua experiência com a doença, destacando os desafios do diagnóstico tardio e a importância de atenção aos primeiros sintomas.

Veja também