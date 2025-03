A- A+

SHOW Tertúlia se apresenta no Teatro Hermilo lançando o álbum "Festas e Rituais", nesta quinta (27) Grupo formado por Sam Silva, Ezter Liu, Lucas Torres, Valfrido Santiago, João Paulo Rosa e Guilherme de Araújo mostrará canções do álbum de estreia, lançado em 2024

Cria da Zona Mata Norte de Pernambuco, o projeto Tertúlia – coletivo de artistas da região – se apresenta, nesta quinta (27), no Teatro Hermilo Borba Filho, mostrando, pela primeira vez, no Recife, o show do seu álbum de estreia, “Festas e Rituais”, lançado em outubro de 2024.

O show, batizado de “Dúvida”, passeia por antigas e novas composições do Tertúlia, que é formado por Sam Silva, Ezter Liu, Lucas Torres, Valfrido Santiago, João Paulo Rosa e Guilherme de Araújo. Quem abre a noite, às 19h, é a cantora Laís Xavier.

A entrada para o show é gratuita, com retirada dos ingressos na bilheteria do Hermilo Borba Filho, a partir das 18h.

Álbum e show

“Festas e Rituais” – que sucede o EP “Projeto Tertúlia” (2019) – capta a vivacidade sonora e cultural da Zona da Mata Norte de Pernambuco, evocando elementos típicos da região, das celebrações tradicionais e festas populares, do cotidiano, sob o olhar poético contemporâneo dos artistas.

O álbum foi gravado ao vivo, no estúdio Caosnavial, em Goiana, cidade da Mata Norte, por João Paulo Rosa (percussão e voz), Sam Silva (violão e voz), Lucas Torres (voz e percussão), Guilherme de Araújo (violão) e Valfrido Santiago (voz, violão, bandolim e viola) - integrantes do grupo ao lado de Ezter Liu, poeta recifense.

No show “Dúvida”, estarão presentes todas as músicas de “Festas e Rituais”

“Vamos apresentar o disco na íntegra, com arranjos especiais para essa performance. A expectativa é que o público sinta essa energia e se conecte com a música de forma intensa. Queremos que seja um espetáculo vivo, pulsante, onde todos possam cantar, dançar e se sentir parte da história que estamos contando”, adianta a cantora, compositora e instrumentista Sam Silva.

Estão no setlist canções como “Malunguinho”, “Esquecimento”, “Cuida”, “Pingente” e “Eu vou abrir meu coração”, que versam sobre temas diversos, seja trazendo metaforicamente o universo da cultura da cana-de-açúcar, ou sobre aspectos urbanos e paisagísticos, ou até mesmo as incongruências e desencontros do amor.

“As músicas falam sobre celebração, pertencimento, resistência e memória. Cada faixa traz um pedaço do que nos atravessa: o caminhar das procissões, o som das marés, os encontros nos terreiros, os rituais de passagem. Também trazemos um olhar para o presente, refletindo sobre como essas tradições dialogam com a vida contemporânea”, destaca Sam Silva.

A produção de “Dúvida” no Hermilo Borba Filho é assinada pelo produtor Rodrigo Silva, da produtora Cultura Iminente.

O show conta com a parceria da Afeto (Associação de Famílias para o Bem-Estar e Tratamento de Pessoas com Autismo) e a produção irá reservar um espaço na plateia com menor incidência de som e luz, para pessoas com sensibilidade visual e auditiva.

SERVIÇO

Show de lançamento de "Festas e Rituais", do projeto Tertúlia

Quando: Quinta (27), às 20h (com pocket show prévio de Laís Xavier, às 19h)

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife - Recife-PE

Entrada gratuita - com retirada dos ingressos na bilheteria a partir das 18h

Instagram: @tertuliaprojeto

