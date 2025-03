Testamento de Gene Hackman é revelado e não menciona filhos, diz site; futuro de fortuna é incerto

A- A+

O testamento deixado por Gene Hackman, achado morto aos 95 anos, não contempla os filhos do ator, Christopher, Leslie e Elizabeth. Documentos obtidos pelo site TMZ apontam que o artista nomeou a mulher, Betsy Arakawa, como única beneficiária de "cada centavo" de sua fortuna.

Mas a partilha do patrimônio tem futuro incerto, já que ela também foi encontrada sem vida, no mesmo dia em que o marido, na mansão que dividiam em Santa Fé, no estado americano do Novo México.

O ator duas vezes vencedor do Oscar morreu por problemas cardíacos cerca de uma semana depois de Betsy, de 65 anos, falecida em decorrência da síndrome pulmonar por hantavírus, transmitido por roedores.

Os dois foram encontrados dias depois, em 27 de fevereiro, por um trabalhador de manutenção da residência que viu os corpos pela janela e alertou as autoridades.

O testamento de Hackman data de 1995. Já Betsy decidiu deixar a maioria de seus bens para o ator, caso morresse antes dele.

Uma disposição do documento assinado por ela prevê, porém, que, se os dois falecessem com 90 dias de diferença, as mortes seriam consideradas "simultâneas" e todos os bens, estimados em vários milhões de dólares, deveriam ser revertidos para instituições de caridade.

O TMZ ponderou que, no Novo México, o patrimônio dos casais costuma ser comum a eles, a menos que haja um pacto pré-nupcial em vigor.

O site aponta que a parte cabível a Betsy pode ir para caridade. Já a de Hackman poderia acabar indo para os filhos do ator, que são seus parentes mais diretos ainda vivos, mesmo que não estivessem contemplados no testamento.

Filho mais velho de Hackman, Christopher contratou o renomado advogado Andrew M. Katzenstein, o que indica uma possível contestação da partilha no futuro.

Anos antes de viver recluso com a mulher em Santa Fé, o vencedor do Oscar comentou em raras entrevistas sobre a relação distante com os filhos, frutos de seu relacionamento com Faye Maltese, de quem se separou em 1986.

Ainda de acordo com o TMZ, a representante do espólio de Hackman e Betsy, Julia Peters, acionou a Justiça para pedir uma decisão em caráter liminar que impeça as autoridades de divulgarem fotos, vídeos e evidências do local das mortes. O argumento principal é o direito à privacidade dos falecidos.

A informação chega no momento em que reportagens na imprensa internacional citam a análise de "imagens assustadoras" da cena dos fatos, incluindo filmagens de câmeras corporais dos policiais que atenderam à ocorrência que supostamente seriam divulgadas ao público.

