A- A+

GENE HACKMAN Testamento de Gene Hackman: para quem vai a fortuna do ator, avaliada em US$ 80 milhões Pai de três filhos, ele deixou seus bens para a mulher, que morreu dias antes dele

Gene Hackman, um dos maiores atores de Hollywood, com dois Oscars na estante e uma fortuna estimada em US$ 80 milhões, deixou em testamento todos os seus bens para a mulher, Betsy Arawaka.

Acontece que eles morreram com uma semana de diferença. Primeiro ela, por uma hantavirose, causada por um vírus raro chamado hantavírus, disseminado por roedores infectados.

Ele, sem sua principal cuidadora e com Alzheimer avançado, sucumbiu aos problemas de saúde de um homem de 95 anos. E agora, como ficam esses quase R$ 460 milhões?

Segundo advogados ouvidos pela BBC, com a morte de Betsy Arawaka antes da do marido, os filhos do ator podem herdar a fortuna, mesmo estando fora do testamento dele, já tornado público.

Gene Hackman teve três filhos com Faye Maltese, já falecida: Christopher, de 65 anos; Elizabeth, de 62, e Leslie, de 58. Nenhum deles fez comentários sobre o assunto.

"A herança será processada de acordo com as leis de sucessão sem testamento, e os filhos seriam legalmente os próximos na linha de sucessão", explicou o advogado californiano Tre Lovell à BBC.

Mas, para isso, os três teriam que provar que o testamento é inválido, uma vez que a mulher faleceu antes do pai, algo que as investigações provam.

A relação de Gene Hackman com os filhos

Apesar de acompanhado pelos filhos em diversas estreias de filme, Gene Hackman deu inúmeras entrevistas sobre a relação distante que se estabeleceu no primeiro casamento.



"Você se torna muito egoísta como ator", disse ele ao The New York Times em 1989.

"Embora eu tivesse família, aceitei empregos que nos separavam por três ou quatro meses seguidos. As tentações, o dinheiro e o reconhecimento eram demais para a pobre criança que havia em mim."

Em 2000, ao The Irish Independent, ele falou:

"É difícil ser filho ou filha de uma celebridade. Eu não conseguia estar sempre em casa com eles enquanto cresciam e, depois de morar na Califórnia, eles sempre tiveram meu sucesso pairando sobre as cabeças deles".

O testamento de Betsy Arawaka

Ainda segundo a BBC, Betsy Arakawa deixou seus bens para Gene Hackman, com uma cláusula: se eles morressem com intervalo de 90 dias um do outro, os bens seriam colocados em um fundo e, depois, doados a uma instituição de caridade após o pagamento de todas as despesas médicas.

Veja também