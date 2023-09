A- A+

O motorista que atropelou o ator Kayky Brito, de 34 anos, na madrugada deste sábado, fez um exame de alcoolemia após o acidente. Segundo a Polícia Civil, que abriu inquérito para investigar o caso, o exame indicou que o condutor do veículo não estava embriagado.



Kayky foi atingido na Avenida Lúcio Costa, altura do número 4.700, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ele está internado no Hospital municipal Miguel Couto, no Leblon, em estado grave. Ele sofreu politrauma corporal e traumatismo craniano.

O quartel da Barra do Corpo de Bombeiros foi acionado à 1h08 deste sábado. A Polícia Militar também foi acionada para o local, onde foi constatado o atropelamento envolvendo um carro. A vítima foi socorrida e levada para o hospital da Zona Sul.



O motorista do veículo foi conduzido à 16ª DP (Barra da Tijuca), onde a ocorrência foi registrada. Posteriormente, ele foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML), para a realização do exame de alcoolemia, que deu negativo.

