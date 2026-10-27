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LUTO Tetsuya Chiba, lenda do mangá japonês, morre aos 87 anos As obras de Chiba costumavam narrar histórias sobre o crescimento físico e mental de jovens atletas em diversos esportes

Tetsuya Chiba, um titã do mangá japonês mais conhecido pela lendária série de boxe "Ashita no Joe", morreu aos 87 anos, informou sua editora nesta terça-feira.

As obras de Chiba costumavam narrar histórias sobre o crescimento físico e mental de jovens atletas em diversos esportes, como golfe, boxe e a arte marcial kendo, ao mesmo tempo em que retratavam a pobreza, o desespero, a alegria e o otimismo da vida cotidiana no Japão do pós-guerra.

"Ashita no Joe", publicada entre os anos 1960 e 1970, apresentava um jovem problemático que aprende a lutar boxe em um centro de detenção juvenil e avança no circuito profissional até enfrentar rivalidades épicas.

A série se tornou um fenômeno cultural.

A obra deu origem a séries de anime, filmes, jogos eletrônicos, comerciais e produções teatrais de grande popularidade.

Chiba, com uma carreira de sete décadas, também deu aulas em universidades, presidiu a Associação Japonesa de Desenhistas e recebeu vários prêmios culturais, entre eles a prestigiosa Ordem da Cultura do Japão.

"Incontáveis artistas de mangá iniciantes levaram muito a sério as palavras do mestre Chiba ao trilhar o caminho rumo ao profissionalismo, e muitos deles seguem em atividade até hoje", afirmou a editora Kodansha em um comunicado, ao informar que ele faleceu em 22 de outubro.

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