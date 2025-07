A- A+

luto Texas presta homenagens a Ozzy Osbourne em monumento no qual urinou em 1982 O pioneiro do heavy metal britânico morreu na terça-feira (22), aos 76 anos

Apesar de um pioneiro na música, o líder do Black Sabbath, Ozzy Osbourne, talvez tenha sido mais conhecido por suas atitudes excêntricas, incluindo ofender todo o estado do Texas, quando urinou embriagado sobre o monumento dedicado aos soldados mortos na Batalha de Álamo.

O ato fez com que o cantor fosse proibido de se apresentar na cidade de San Antonio durante anos, mas após repetidos pedidos de desculpas, a organização responsável pelo Álamo prestou homenagem à jornada de Osbourne "do arrependimento à reconciliação" após sua morte na terça-feira.

"Nós no Álamo estamos tristes com a notícia da morte do lendário músico Ozzy Osbourne. Sua relação com o Álamo foi inicialmente marcada por um incidente profundamente desrespeitoso em 1982", publicou a instituição nas redes sociais.

"No entanto, a redenção e a reconciliação também acabaram se tornando parte de sua história", acrescentou.

Neste incidente, o "Príncipe das Trevas" urinou no cenotáfio de 18 metros que funciona como um memorial da Guerra do Texas.

O Álamo foi palco de uma batalha entre tropas mexicanas e texanas em 1836.

O líder do Black Sabbath foi preso e proibido de se apresentar em San Antonio durante anos. Porém, uma década depois, se desculpou pessoalmente com o então prefeito "e expressou sincero arrependimento por suas ações", incluindo uma doação de US$ 10.000 (quase R$ 56 mil, na cotação atual) para a organização Filhas da República do Texas.

Em 2015, ele visitou novamente o monumento "para aprender e apreciar a história do local", de acordo com a instituição, acrescentando que Osbourne "demonstrou abertamente humildade e compreensão".

A visita foi filmada para um programa de televisão do canal History Channel.

"Hoje reconhecemos a jornada de Ozzy Osbourne do arrependimento à reconciliação neste local histórico e expressamos nossas condolências à sua família, amigos e fãs em todo o mundo. Que ele descanse em paz", acrescenta a instituição.

O pioneiro do heavy metal britânico morreu na terça-feira, aos 76 anos, poucas semanas depois de fazer seu último show em sua cidade natal, Birmingham, na Inglaterra.

