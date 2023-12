Texto lido por André Luiz Frambach em casamento com Larissa Manoela faz citação a Rapunzel

A- A+

"Tantos dias olhando das janelas, tantos anos presa sem saber, tanto tempo nunca percebendo. Como tentei não ver?", declamou André Luiz Frambach diante de Larissa Manoela durante a cerimônia de casamento dos dois, no último domingo (17). Os versos fazem parte da canção "Vejo enfim a luz brilhar", de Raphael Rossato e Sylvia Salustti, tema da animação "Enrolados" (2010), que propõe uma releitura da clássica fábula "Rapunzel". Pois bem, a referência à história infantil não subiu à toa ao altar.

É que a produção da Disney acompanha as agruras de uma princesa criada sob a tutela totalmente restritiva por parte da madrasta, que a deixa confinada numa torre no meio da floresta. No início da fase adulta, a jovem de longas madeixas douradas é surpreendida por um ladrão, que busca abrigo para se esconder de quem o persegue. Os dois, então, se apaixonam, despertando a ira da bruxa.

Semelhanças com a realidade? Pois é, assim como na história da princesa, Larissa Manoela não teve apoio dos pais para namorar André Luiz. A mãe, Silvana Taques, chegou a ser denunciada por chamar a família do ator, que é espírita kardecista, de "macumbeira". E mais. Tal qual acontece na fábula, os pais da atriz foram recentemente acusados pela filha de violência patrimonial, por não deixarem que ela usufruísse dos próprios ganhos.

E não param por aí as referências ao casal protagonista do filme infantil da Disney — agora apontado pelos fãs como uma maneira de o casal criticar os pais de Larissa Manoela. André Luiz Frambach usou uma gravata-borboleta com a estampa da narrativa cinematográfica. E ainda reproduziu um dos versos da tal canção citada no início desta reportagem, na legenda de um dos posts no Instagram em que abre as fotos do casamento. "Tudo é novo, pois agora eu vejo, é você a luz", ele escreveu.

A seguir, confira a letra da música "Vejo enfim a luz brilhar", tema do filme "Enrolados" (2010):

Tantos dias olhando das janelas Tantos anos presa sem saber Tanto tempo nunca percebendo Como tentei não ver? Mas aqui, a luz das estrelas Bem aqui, vejo o meu lugar Sim, aqui consigo sentir Estou onde devo estar

Vejo enfim a luz brilhar Já passou o nevoeiro Vejo enfim a luz brilhar Para o alto me conduz E ela pode transformar De uma vez o mundo inteiro Tudo é novo pois agora eu vejo É você a luz

Tantos dias, sonhando acordado Tantos anos, vivendo a vida em vão Tanto tempo nunca enxergando As coisas do jeito que são Ela, aqui, à luz das estrelas Com ela aqui, vejo quem eu sou Ela que me faz sentir que eu sei pra onde vou

Vejo enfim a luz brilhar Já passou o nevoeiro Vejo enfim a luz brilhar Para o alto me conduz E ela pode transformar De uma vez o mundo inteiro Tudo é novo pois agora eu vejo É você a luz É você a luz

