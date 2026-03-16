Thai de Melo apresenta o espetáculo "Como é que eu vim parar aqui?" no Recife
A peça chega ao Teatro Luiz Mendonça neste sábado (21) e no domingo (22)
“Como é que eu vim parar aqui?” marca a estreia de Thai de Melo, criadora de conteúdo e jornalista, nos palcos. O espetáculo chega ao Recife para duas apresentações no Teatro Luiz Mendonça, neste sábado (21), às 20h, e no domingo (22), às 18h.
Thai leva à cena um texto autoral, escrito em parceria com Juliana Rosenthal, que transforma reflexões pessoais em matéria cênica. A direção é assinada por Bruno Guida e a produção é de Dani Angelotti.
A narrativa conduz o espectador por situações inesperadas. Ao elaborar uma espécie de autoficção, Thai aborda temas universais e que geram identificação no público, como maternidade, casamento, carreira e memórias de infância.
Alexandre Herchcovitch e Flavia Laffer assinam o figurino da peça, levando o universo da moda para o palco. A equipe conta ainda com direção de arte de Ana Ariette, trilha sonora de Dan Maia e direção de movimento de Gabriel Malo.
Serviço:
“Como é que eu vim parar aqui?”
Quando: Sábado (21), às 20h, e no domingo (22), às 18h
Onde: Teatro Luiz Mendonça - Parque Dona Lindu, Boa Viagem
Ingressos a partir de R$ 25, no site e na bilheteria do teatro
*Com informações da assessoria de imprensa.