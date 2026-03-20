"Como é que eu vim parar aqui?": Thai de Melo leva reflexões e provocações ao Teatro Luiz Mendonça

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“Como é que eu vim parar aqui?”, espetáculo com sessões no Teatro Luiz Mendonça no sábado (21) e no domingo (22), carrega no título uma pergunta que Thai de Melo já fez a si mesma algumas vezes. De vendedora de loja de roupas a influenciadora com mais de 200 mil seguidores, a roraimense foi parar no palco quase que por acaso, fazendo do teatro mais uma possibilidade de reinvenção.

Formada em jornalismo, a comunicadora foi dona de casa até os 30 anos de idade. Em busca da independência financeira, passou a trabalhar em lojas de shopping e, para bater as metas de vendas, passou a gravar vídeos nos provadores. Os comentários bem-humorados acabaram furando a bolha de clientes e, quando menos esperava, Thai já estava firmando contratos com grandes marcas como influenciadora de moda e lifestyle.

“As coisas tomaram uma proporção que nunca imaginei. De repente, estava sendo entrevistada pela Folha de S. Paulo e, quando a jornalista perguntou qual seria o meu próximo projeto, fiquei com vergonha e menti que estava escrevendo uma peça. Depois, corri para o Google perguntar quantas folhas eram necessárias para um espetáculo de 45 minutos”, relembrou a comunicadora.



Nem Thai consegue explicar muito bem o que passou por sua cabeça ao inventar a “fake news” do espetáculo, uma vez que, até então, ela não tinha qualquer experiência com o palco. “As pessoas começaram a me cobrar. Eu passei a frequentar peças, o que me deu ainda menos coragem. Mas comecei a achar interessante a ideia de adaptar essa personagem que eu tinha criado intuitivamente para a internet”, contou.

Com a ajuda da roteirista Juliana Rosenthal, a influenciadora conseguiu transformar em cenas algumas reflexões pessoais. Como faz nas redes sociais, Thai usa o teatro como plataforma para abordar temas como carreira, casamento, maternidade e traumas, com humor e provocações. O texto pode ser encarado como uma autoficção, o que não quer dizer que a proposta seja falar apenas de si mesma.

“Se eu quisesse falar da minha vida, conversaria com meu psicólogo. Não precisaria apresentar um monólogo sem nunca ter feito uma peça na minha vida. Há sim pontos sobre mim, mas são coisas que perpassam as vidas de muitas pessoas”, apontou a influenciadora.

Para concretizar a ideia da montagem, Thai contou com um time experiente ao seu lado. Dani Angelotti, que já trabalhou com nomes como Chico Buarque, Mônica Martelli e Rodrigo Lombardi, produziu a peça. A direção foi assinada por Bruno Guida, que tem formação na École Philippe Gaulier, em Paris, e na Escola de Teatro de Moscou (GITIS).

“Fiquei dois meses treinando de segunda a sábado, de cinco a seis horas por dia. Estudei e me preparei muito. Fico quase uma hora no palco sabendo exatamente onde cada célula do meu corpo está. É algo extremamente coreografado”, explicou a artista, destacando ainda a trilha sonora de Dan Maia, a direção de movimento de Gabriel Malo e a direção de arte de Ana Ariette. A moda se faz presente através do figurino especialmente desenhado por Alexandre Herschcovitch e Flavia Laffer.

Passado o frio na barriga da primeira temporada, Thai revela que tem conseguido se divertir em cena. “A coisa mais bonita que eu aprendi no teatro - e acho que vem da catarse que existe quando você está ali - é que o pânico que a gente sente é felicidade. O palco é um lugar que contraria a lei da física de que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Todos os sentimentos ocupam o mesmo espaço, e isso acontece no teatro. É muito bonito”, afirmou.

Serviço:

“Como É Que Eu Vim Parar Aqui?”, com Thai de Melo

Quando: neste sábado (21), às 20h, e no domingo (22), às 18h

Onde: Teatro Luiz Mendonça - Parque Dona Lindu, Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 25, à venda na bilheteria e no site do teatro

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