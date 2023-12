A- A+

preconceito Thaís Carla denuncia crime cibernético e cita gordofobia após falso vídeo íntimo viralizar Coreógrafa e bailarina, que já trabalhou com Anitta, tomará as medidas cabíveis na Justiça para responsabilizar quem compartilhou fake news

A coreógrafa e bailarina Thaís Carla se manifestou por meio das redes sociais, nesta terça-feira (19), após a circulação de um falso vídeo íntimo em que ela e o marido, o empresário Israel Reis, supostamente aparecem tendo relações sexuais — quem está na produção, a rigor, são outras pessoas. O compartilhamento do vídeo falsamente atribuído ao casal configura crime cibernético, e a dançarina agora pretende tomar as devidas medidas na Justiça.

"Os materiais maliciosos induzem os usuários a acreditarem que a influenciadora e seu companheiro tiveram vídeos íntimos vazados ou postados, o que é uma inverdade. Os vídeos postados não são de autoria, nem sequer retratam a imagem da artista, inclusive não exibem as características como tatuagens, cicatrizes, formas e curvas únicas do casal", enfatiza o comunicado divulgado pelo escritório de advocacia que representa Thaís Carla.

Os representantes jurídicos da bailarina e influenciadora digital — que mantém 3,3 milhões de seguidores no Instagram — ressaltam que, além de conteúdo inverídico, as postagens propagaram pornografia, nudez, gordofobia e racismo.

Por meio de vídeo publicado nos Stories do Instagram, Thaís Carla se manifestou. "Acordei sendo o assunto mais comentado do Twitter. Adivinha pelo o quê!? Supostamente vazou um vídeo meu aí... Mas que vídeo é esse, gente? Cadê? A primeira coisa: não sou eu no vídeo! Dá para ver nitidamente. É só uma pessoa gorda ali transando. E qual é a problemática disso tudo? É a gordofobia que está instalada na cabeça das pessoas", afirmou ela.

A influenciadora digital continuou: "As pessoas sentem nojo e falam que querem desver isso. Por que esse horror ao corpo gordo? Ele não pode ser desejado? Por quê? Fica aí o questionamento. Mas, para tristeza de muitos, não sou eu (no vídeo), poxa vida... E se fosse, meu amor, estaria transando lindamente, gostosa e maravilhosa", acrescentou Thaís Carla.

Esta não é a primeira vez que Thaís Carla aciona a Justiça para denunciar crimes cibernéticos. Em fevereiro deste ano, abriu uma ação judicial contra o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que compartilhou uma foto da influenciadora digital vestida de Globeleza nas redes com o comentário: "Tiraram a beleza e ficou só o Globo".

À época, a defesa de Thais pediu uma indenização de R$ 52 mil por danos morais e uso indevido de imagem. "Estar ocupando o cargo de deputado federal não autoriza o político a violar a legislação vigente no país. Como especialistas em direito de imagem e em crimes cibernéticos, destacamos que a liberdade de expressão não é absoluta. Sendo assim, entendemos que o Sr. Nikolas Ferreira violou, para além da imagem, a honra da nossa cliente", afirmaram as advogadas Ives Bittencourt e Janaína Abreu, em nota, naquele período.

