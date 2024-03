A- A+

famosos Thales Bretas abre rotina na Austrália e celebra aniversário com presentes oferecidos a si mesmo Viúvo de Paulo Gustavo, dermatologista se mudou com os filhos de 4 anos para o país na Oceania; entenda

Foi um aniversário diferentão, com direito a banho de gelo, mergulho no mar, meditação e... muitos presentes oferecidos a si mesmo, como brinca o dermatologista Thales Bretas. Viúvo de Paulo Gustavo, o mineiro de Belo Horizonte celebrou 36 anos de idade, nesta quarta-feira (13), em seu novo lar, na Austrália, país onde está vivendo ao lado dos filhos — os pequenos Gal e Romeu, de 4 anos, frutos de seu antigo relacionamento com o comediante — desde o início deste mês.

"Sobre os presentes que a vida (que por si só já é nosso maior presente) pode dar… Momentos inesquecíveis, visões deslumbrantes, experiências inéditas, atos de amor e carinho… Obrigado Deus, Vida e Amor. Com vocês, posso tudo!", escreveu o médico, ao compartilhar, por meio do Instagram, imagens de parte da rotina em seu novo endereço.

Em carta aberta aos seguidores, no início deste mês, Thales revelou que a decisão de se mudar para o outro lado do planeta veio de uma vontade de estar mais perto da irmã, do cunhado e do sobrinho, que vivem na cidade de Brisbane, na Austrália. Ele ressaltou que o plano é permanecer morando no local por "alguns meses".

"Já é meu aniversário aqui. Comecei o dia fazendo reunião, recebendo beijos da família, dos meus filhos e da minha irmã. Agora, os amigos também estão mandando mensagens. Família, desculpe se eu demorar um pouquinho. Estou um pouquinho mais lento aqui no celular. Vou dar um pulo no mar, para já começar o dia bem", contou ele, por meio de um vídeo publicado por meio dos Stories.

Em outro vídeo, Thales mostrou os filhos apontando para a lua e dizendo que o pai deveria fazer um pedido. "Nossa, o papai ama essa lua, sabia? É a lua nova. É só um pontinho. Parece uma unha, não parece?", explicou o dermatologista.

O médico revelou que fez questão de se oferecer alguns mimos no novo país. "Eu me dei de presente um dia de meditação e banho de gelo. Amei! Renovei para mais 36 anos", brincou ele. Familiares e colegas famosos desejaram felicitações por meio das redes sociais. "Mais uma vez desejando muitas bênçãos em sua vida, Thales", escreveu Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo.

"Parabéns, meu querido! Que seu ano seja de muita paz, amor e alegrias!", comentou a atriz Letícia Lima. "Parabéns Thales!! Muita saúde paz e amor!", desejou a apresentadora Astrid Fontenelle. "Vivaaaa você, querido! Tudo de melhor na sua vida!", comemorou a atriz Helena Fernandes.

