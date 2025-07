Thales Bretas envia mensagem para família de Preta Gil e relembra apoio após morte de Paulo Gustavo

A- A+

Viúvo do Paulo Gustavo, Thales Bretas prestou solidariedade ao filho e à neta de Preta Gil, que morreu no domingo aos 50 anos, em decorrência de um câncer. O dermatologista comentou na publicação em que Francisco Gil homenageou e mostrou as últimas fotos da família com a cantora e empresária durante o tratamento nos Estados Unidos. Bretas relembrou o apoio que Preta lhe deu na época da morte do humorista, por complicações da Covid-19, em 2021, e prometeu fazer o que puder para auxiliar no luto de Fran e da pequena Sol de Maria.

"Fran e Sol, queria ser pra vocês um pouco do que a Preta foi quando perdi o PG! Me deu norte. Me ajudou mto! Conte comigo sempre! Bj", escreveu Thales.

O único filho de Preta Gil homenageou a mãe com uma mensagem carinhosa nas redes sociais. Ele é fruto do relacionamento da cantora e empresária com o ator Otávio Muller e pai de Sol de Maria, neta que estava sempre com Preta.

Em sua mensagem, Francisco, que esteve perto da mãe durante todo o tratamento, afirma que o motor da vida de Preta foi amar. "Você foi implacável amando", diz ele. Francisco diz também que a mãe o ensinou que o amor não se limita e que ela será sempre amada: "Que privilégio ter vindo pra esse mundo de dentro de você."

O filho de Preta afirma em seu texto que sentiu medo, mas encarou a doença com a mãe. E revelou o que Gilberto Gil disse após a morte da filha: "Como disse seu pai pra mim depois de você partir: 'que agora venham os 50 bilhões de anos…'".

Quem é Francisco Gil, único filho de Preta

Francisco Gil, de 30 anos, é o único herdeiro da apresentadora e esteve junto da mãe até os últimos dias de vida dela. Músico, como boa parte do clã Gil, Francisco ficou ao lado de Preta durante todo o tratamento, dividindo o tempo entre a carreira artística e os cuidados com a família e a namorada. Ele é pai de Sol Maria, de 9 anos, e mantém um relacionamento com a ex-BBB Alane Dias, de 26 anos.

Fruto da relação de Preta com o ator Otávio Muller, de 59 anos, Francisco é um dos integrantes do trio Os Gilsons, composto por ele, José Gil (seu tio) e João Gil (seu primo), todos descendentes do cantor Gilberto Gil.

O nome do grupo, que vem se destacado com um dos expoentes da nova geração da MPB, é uma homenagem à família e à sonoridade herdada do avô, uma vez que une o sobrenome "Gil" à palavra inglesa "sons", que significa 'filhos" em português.

Donos de números cada vez mais robustos nas plataformas de streaming, os três transitam entre pop, MPB e ritmos afro-baianos, com um suingue aliado a beats e levadas modernas. Seu hit de estreia "Várias queixas" (originalmente do Olodum), lançado em 2019, já foi ouvido quase 70 milhões de vezes no Spotify.

O portfólio do grupo inclui ainda faixas do álbum mais recente "Pra gente acordar", como "Proposta" e "Vem de lá", além das parcerias "Índia", com Júlia Mestre; "Devagarinho", com Mariana Volker; "Besteira", com o duo Yoún; e “Algum ritmo”, com a banda Jovem Dionísio.

No último Rock in Rio, em setembro de 2024, Preta Gil foi prestigiar o filho. A banda Gilsons dividiu palco com Ferrugem, em show no Sunset. Na época, já em meio ao tratamento, ela brincou nas redes sociais sobre a ida ao festival.

No perfil do Instagram, ela mostrou o processo de maquiagem e um post brincando com os fãs: "Onde será que eu estou indo?" Em seguida, publicou um vídeo passando pelos bastidores do festival em um carrinho de golfe e falando "sim, senhores, eu vim para o Rock in Rio". A amiga Jude Paulla também mostrou a chegada de Preta em um elevador e utilizando o equipamento de proteção.

Susto com a doença da mãe

Francisco, que emagreceu 35kg, contou que iniciou um novo estilo de vida após ver a mãe cuidando de sua saúde.

"Ele é um sucesso. Ele está mega forte. Ele é fitness agora. Olhou a mãe como exemplo e resolveu se cuidar. Faz boxe, yoga, treina, se alimenta melhor. Está muito nessa vibe de se cuidar. O susto que eu dei fez ele querer se cuidar", disse a filha de Gilberto Gil em entrevista à revista Quem este ano.

“Não lembro ao certo o momento específico, mas ele teve um insight de se alimentar melhor, fazer exercício físico, que é algo muito importante. Ele é muito jovem, tem 29 anos, acho que é um grande bem que ele está fazendo a si próprio”, contou ela.

