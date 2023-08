A- A+

Música The 1975 pode enfrentar ação judicial caso não pague multa de quase US$ 2,7 milhões; confira O festival de música Good Vibes em Kuala Lumpur foi cancelado após declarações do vocalista da banda, Matt Healy, sobre as leis anti-LGBTQIA+ da Malásia

The 1975 corre o risco de enfrentar consequências legais depois de declarações polêmicas do vocalista, Matt Healy, em apresentação da banda no Festival Good Vibes em Kuala Lumpur, no mês passado. Durante o show, Healy teceu críticas à legislação anti-LGBTQIA+ da Malásia em um discurso repleto de palavrões, insultou o governo do país diretamente e beijou o baixista Ross McDonald em um ato de ultraje.

Ainda na sétima música do repertório, o cantor anunciou ao público o encerramento do set da banda, pois a mesma havia "acabado de ser banida de Kuala Lumpur". Depois do ocorrido, o governo da Malásia, país de maioria muçulmana, onde a homossexualidade é ilegal e as leis que criminalizam a sodomia são puníveis com prisão, suspendeu a programação do festival integralmente.

A Future Sound Asia (FSA), organizadora do evento, emitiu uma declaração na qual demanda compensação financeira da banda, que pode até mesmo responder a processo por quebra de contrato em seu país natal, a Inglaterra.

"Posso confirmar que meu escritório enviou uma carta de demanda de sete dias à banda britânica 1975, exigindo RM 12,3 milhões (US$ 2,68 milhões) em danos em nome da Future Sound Asia (FSA)", disse David Dinesh Mathew, advogado do organizador do evento FSA, em comunicado publicado pela Billboard.

David afirmou que a ação movida contra a banda na segunda-feira (7) é "essencialmente por quebra de contrato" e acrescentou que tal violação "levou ao cancelamento do festival, resultando em perdas financeiras significativas para a FSA e impactando negativamente artistas e empresas locais que dependiam do sucesso do festival - afetando a subsistência de muitos malaios".

No palco, Healy, que tem o hábito de interagir e conversar com fãs durante os shows, disse que a banda considerou desistir do festival, afirmando: "Não vejo sentido em convidar o The 1975 para um país e depois nos dizerem com quem podemos transar".

A recepção do público às declaraçõs do artista não foram unânimes. Nas redes sociais, alguns fãs LGBTQIA+ malaios manifestaram descontentamento com a postura de Healy, taxando-a como fundamentalmente contraprodutiva.

Após a polêmica, The 1975 cancelou shows na Indonésia, país também de maioria muçulmana, e em Taiwan.

