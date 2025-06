A- A+

Streaming "The Bear" estreia 4ª temporada da série estreia, nesta quarta (25), no Disney+ Produção tem 10 episódios, todos disponíveis de uma vez na plataforma

A aguardada quarta temporada da série “The Bear” estreia nesta quarta-feira (25), às 21h, no catálogo da plataforma Disney+. Pela primeira vez desde que foi lançada, o Brasil recebe os episódios no mesmo dia da estreia nos Estados Unidos.



A produção conta com 10 episódios, já disponibilizados no streaming da Disney+.

Assista ao trailer:







Sobre a série

Criada por Christopher Storer (Ramy), a produção acompanha Carmen Berzatto (Jeremy Allen White), um chef renomado que retorna a Chicago para assumir a lanchonete da família após o suicídio do irmão.



Com o apoio de sua equipe, formada por personagens como Sydney (Ayo Edebiri), Richie (Ebon Moss-Bachrach), Marcus (Lionel Boyce), Tina (Liza Colón-Zayas) e Natalie (Abby Elliott), ele tenta transformar o local em um restaurante de alta gastronomia.

Gravada ao mesmo tempo que a terceira temporada, a nova fase da trama deve aprofundar a dinâmica entre os personagens e explorar os desafios da nova proposta do restaurante, agora sob o comando mais ativo de Sydney.

