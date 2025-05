A- A+

séries Jeremy Allen White, o Carmen de "The Bear", fala como a série mudou sua relação com a culinária A quarta temporada da série estreia no dia 25 de junho, e Jeremy retorna como o chef de cozinha protagonista da trama

O ator Jeremy Allen White, que interpreta o chef de cozinha Carmen Berzatto na série "The Bear", falou sobre sua relação pessoal com a culinária ao longo das três temporadas da trama em entrevista para a Extra.

Com a estreia da quarta temporada anunciada para o dia 25 de junho, Jeremy assume que suas práticas na cozinha deram uma esfriada.

"Enquanto eu me preparava para a primeira temporada, eu fiz aulas em escolas de culinária, trabalhei em turnos de restaurantes, foi uma parte grande na minha vida" relembra o ator acerca de sua rotina.

Na trama de "The Bear", Carmen é um chef de renome que carrega consigo uma personalidade obsessiva dentro da cozinha.

Assumindo a cantina do irmão recém-falecido, enfrenta diversos desafios para transformar o local em um estabelecimento funcional.

Na nova temporada, o restaurante "The Bear" retorna para o público, agora com um novo cardárpio e novos desafios pela frente.

New trailer for #TheBear S4 ‍



All 10 episodes release June 25 pic.twitter.com/Liqs6rtpj9 — Culture Crave (@CultureCrave) May 18, 2025

Jeremy, comentando sobre as gravações da quarta temporada, afirma não ter mais uma obsessão em tentar seguir uma preparação mais extensa:

"Eu passei uma semana me preparando, relembrando, antes de ir para o set, mas não foi um processo tão abrangente" explica White. "Acho que existiu um período de tempo quando eu estava tentando fazer isso o tempo todo, e agora sou capaz de relaxar um pouco".

Além de seu papel como o chef de cozinha, é conhecido por sua atuação na série Shameless (2011) e no filme "Garras de Ferro" (2023). Além disso, foi escalado como a voz do Jabba The Hut no filme "The Mandalorian & Grogu", do universo Star Wars.

O ator também se prepara para um novo projeto cinematográfico, onde irá interpretar o cantor e compositor Bruce Springsteen na Cinebiografia "Deliver Me From Nowhere".

Jeremy comentou acerca do novo papel e que teve certo receio em aceitar a proposta, que foi realizada pelo diretor Scott Cooper.

"Eu me lembro de dizer: 'Isso seria uma honra, mas me deixe pensar sobre. Eu não canto, não toco violão...'. E Cooper disse: 'Bruce disse que você era a escolha dele'. Então eu pensei: 'Ok, não posso ir contra isso.'" brincou o ator.

"Deliver Me From Nowhere" finalizou suas gravações em janeiro deste ano, de acordo com Jeremy Allen White. O filme ainda não tem data de estreia.

Veja também