A- A+

Streaming e TV "The Beatles Antologia" e "Véspera": as estreias no streaming na semana de 23/11 a 29/11 Reality show "Isso é um Bolo? Vamos Celebrar!" também está na lista

Os garotos de Liverpool estão mais vivos do que nunca em 2025. O Disney+ lança, na quarta-feira, os três primeiros episódios de “The Beatles Antologia”, 30 anos depois da exibição original da série documental sobre a história do quarteto britânico mais famoso de todos os tempos. No dia seguinte, quinta-feira, entram no ar mais três; e na sexta, também. Todas as imagens estão restauradas, com som remasterizado.

O nono episódio é inédito, com os bastidores do encontro entre Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr em 1995. Eles se reuniram 15 anos depois da morte de John Lennon para finalizar a antologia e refletir sobre o significado da banda em suas vidas.

O grupo, ativo durante a década de 1960, vem sendo celebrado durante todo o ano. Em agosto, o clipe da canção “Free as a bird” foi restaurado e, em outubro, o livro “The Beatles Anthology” ganhou uma edição comemorativa. Na sexta-feira passada, a antologia musical, com 191 canções, também foi relançada, com novas mixagens de “Free as a bird” e “Real love” feitas pelo produtor original, Jeff Lynne.

Véspera (Globoplay, a partir de 27/11)

Os 16 episódios deste k-drama chegam de uma só vez ao catálogo do streaming da Globo, com a história de Lee Ra-el, uma moça cuja família é destruída por uma poderosa elite da Coreia do Sul. Treze anos depois, ela se infiltra no dia a dia do magnata Kang Yoon-gyeom e usa um escândalo de divórcio para fazer justiça.

Isso é um Bolo? Vamos Celebrar! (Netflix, a partir de 27/11)

Reality show com temas inusitados? Este aqui é um deles — com temporada natalina. Nesta versão da competição, vence quem faz o bolo mais diferente (e gostoso): no formato de pinguim, rena, presentes... Na disputa, estão três vencedores de outras temporadas de “Isso é um bolo” e três nomes famosos da confeitaria mundial.

Planeta Pré-Histórico: Era do Gelo (Apple TV+, a partir de 26/11)O ator Tom Hiddleston (de “Loki”) é o narrador desta série da Unidade de História Natural da BBC Studios sobre o Pleistoceno, milhões de anos após a extinção dos dinossauros. Os episódios aliam ciência e tecnologia para mostrar os seres vivos e os ambientes que passaram por ciclos de frio e calor extremos típicos desta Era.

Alta estima (Universal+, a partir de 25/11)

A ideia de que a beleza exterior é um reflexo do estado mental é o centro deste reality show, comandado pelos cirurgiões plásticos Alessandro Martins e Gabriel Basílio e a psicóloga Cíntia Aleixo. Nesta segunda temporada, o trio promete informações sobre saúde física e mental para ajudar mulheres diversas na construção da autoestima.

Veja também