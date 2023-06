A- A+

Música The Beatles: Hey Jude & Orquestra fará tributo no Teatro Guararapes em agosto; saiba mais Espetáculo traz amplo repertório e fidelidade ao figurino e interpretação; ingressos já estão à venda

O espetáculo "The Beatles Tribute Show" da Hey Jude & Orquestra chega ao Teatro Guararapes no dia 12 de agosto, véspera do Dia dos Pais. O grupo traz grande repertório que passeia pelas diferentes fases do quarteto de Liverpool, com intepretações e figurinos fieis à realidade.

Os ingressos para a performance já estão à venda através da plataforma digital Sympla. A seção "Balcão" custa R$ 140 (R$ 70 meia); já a "Plateia" está por R$ 200 (R$ 100 meia); e a "Plateia Especial" fica por R$ 240 (R$ 120 meia).

Formada por Cesar Kiles (Paul McCartney), Thomas Arques (George Harrison), Renato Almeida (Ringo Starr) e Thiago Gentil (John Lennon), o grupo Hey Jude é o antigo All You Need is Love, e conta com uma orquestra regida pelo maestro Anselmo Ubiratan (intérprete de George Martin no espetáculo), responsável pela transcrição de todas as orquestrações originais..

Os integrantes da banda Hey Jude já tocaram e gravaram no estúdio Abbey Road, no qual os Beatles gravaram quase todo o seu repertório; se apresentaram seis vezes no lendário Cavern Club e tocaram no encerramento oficial do Annual Beatles Convention (Beatle Week) em Liverpool, na Inglaterra, para mais de 100 mil pessoas.

Em 2013, a banda se apresentou no Rock in Rio. Os instrumentos do espetáculo são das mesmas marcas e modelos usados pelos Beatles. O figurino retrata as três fases diferentes do grupo.

SERVIÇO

"The Beatles Tribute Show", da Hey Jude & Orquestra

Quando: 12 de agosto, às 21h

Onde: Teatro Guararapes

Ingressos: A partir de R$ 140 (R$ 70 meia) no Sympla

Classificação: Livre (menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis)

