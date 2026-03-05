A- A+

STREAMING Prime Video divulga trailer final da quinta e última temporada de "The Boys" A prévia destaca o clima de confronto definitivo entre os super-humanos que deve marcar o desfecho da série

O trailer da quinta e última temporada da "The Boys" foi divulgado nesta quinta-feira (5) pela Prime Video e antecipou o clima de confronto definitivo que deve marcar o desfecho da série.



A prévia apresenta um cenário ainda mais sombrio para o universo da produção, com o vilão Capitão Pátria, interpretado pelo ator Antony Starr, consolidando poder e levando o mundo à beira do caos.

No trailer, o personagem, aparece próximo ao centro do poder político dos Estados Unidos, o que indica seus objetivos de ampliar ainda mais sua influência e controle. As imagens também sugerem que ele busca alcançar a imortalidade, enquanto os protagonistas tentam impedir seu plano.

A prévia também destaca o retorno de Billy Bruto, personagem de Karl Urban, que surge disposto a eliminar todos os super-humanos. A decisão de Billy coloca em risco aliados e inimigos, e indica que o conflito final da série deve impactar o destino de todos.

Outro ponto revelado pelo trailer é a participação de personagens da série derivada "Gen V", que devem se unir aos protagonistas na tentativa de deter o Capitão Pátria. A prévia também mostra o retorno de Soldier Boy, interpretado por Jensen Ackles, além de participações de atores ligados à série "Supernatural", como Jared Padalecki e Misha Collins.

Criada por Eric Kripke e inspirada nos quadrinhos de Garth Ennis e Darick Robertson, "The Boys" acompanha um grupo de vigilantes que luta contra super-heróis corruptos e a poderosa corporação que os controla.

A temporada final estreia em 8 de abril, com dois episódios lançados simultaneamente, enquanto os demais serão disponibilizados semanalmente até o episódio final, previsto para 20 de maio.

