K-POP The Boyz anuncia a expulsão de Ju Haknyeon do grupo sul-coreano, após polêmica Cantor foi visto em um bar com ex-atriz de conteúdo adulto, o que gerou revolta entre o público da Coreia do Sul

The Boyz, famoso grupo de K-Pop, confirmou a saída de Ju Haknyeon nesta quarta-feira (18). O cantor foi desligado após uma polêmica envolvendo sua vida pessoal circular pelas redes sociais.

Na segunda-feira (16), o artista havia revelado uma pausa na carreira. Segundo rumores, ele teria sido flagrado em um bar na companhia de uma ex-atriz de conteúdo adulto, gerando revolta no público sul-coreano.

A expulsão do artista foi informada pela agência One Hundred, responsável pelo The Boyz, por meio de um comunicado: “Assim que fomos informados sobre questões envolvendo a vida pessoal de Ju Haknyeon, nossa empresa suspendeu imediatamente suas atividades e dedicou tempo para verificar minuciosamente os fatos”.



Na nota, a empresa diz ter “reconhecido a gravidade do ocorrido” e que, após conversa com os outros membros do grupo, decidiu encerrar o contrato de Haknyeon. “Determinamos claramente que não é mais possível manter a confiança nele como artista”, afirma.

O anúncio pede ainda a compreensão dos fãs e justifica a saída do artista. “Esta decisão foi uma medida inevitável para proteger os membros e a equipe”, declara.

Com a saída de Ju Haknyeon, o The Boyz seguirá com dez integrantes: Sangyeon, Jacob, Younghoon, Hyunjae, Juyeon, Kevin, New, Q, Sunwoo e Eric. O grupo foi fundado em 2017, originalmente com 12 membros. Em 2019, a formação já havia perdido o cantor Hwall.

