ROCK The Calling anuncia show no Recife em 2024; confira data, local e preços de ingressos Turnê da banda de rock dos Estados Unidos celebra os 20 anos do seu primeiro disco

A banda The Calling, formada nos Estados Unidos, em 1996, vai passar pelo Recife em sua nova turnê pela América Latina. O show ocorre no dia 12 de maio de 2024, às 19h, no Armazém 14, localizado no bairro do Recife.

O grupo é formado por Alex Band (vocal), Daniel Thomson (bateria) e Travis Loafman (guitarra solo). As apresentações desta circulação celebram os 20 anos do lançamento de “Camino Palmero” (2001), primeiro álbum da banda.

O disco vendeu mais de 5 milhões de cópias, rendendo ao The Calling o Disco de Ouro nos Estados Unidos e o Disco de Platina no Brasil. A música “Wherever You Will Go”, considerado um hino do pop rock romântico, alcançou na época a quinta posição na Billboard Hot 100.



Além do Recife, a banda de rock passará por outras 11 cidades brasileiras. Os ingressos já estão à venda pelo site Clube do Ingresso, com entrada a partir de R$ 160.

Serviço:

The Calling no Recife

Dia 12 de maio de 2024, às 19h

No Armazém 14 (Avenida Alfredo Lisboa, Bairro do Recife)

Ingressos a partir de R$ 160, no Clube do Ingresso

