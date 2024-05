A- A+

MADONNA "The Celebration Tour": saiba como foi o show de Madonna em Copacabana Diva pop norte-americana se apresentou em show gratuito, no Rio de Janeiro, neste sábado (4)

Com uma multidão lotando as areias da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, Madonna subiu ao palco para o encerramento da “The Celebration Tour”, na noite deste sábado (4). A maior apresentação da carreira da diva pop norte-americana celebra os seus 40 anos de trajetória musical.

Repetindo o que ocorreu em outras cidades por onde a turnê passou, o show do Rio teve atraso. Estava previsto para começar às 21h45, mas só teve início por volta das 22h40. Nada fora do esperado, levando em conta o histórico de Madonna, que chegou a ser processada por fãs de Nova York, em janeiro deste ano, por atrasar mais de duas horas em todas as suas apresentações no Barclays Center.

Bob The Drag Queen, mestre de cerimônias da “The Celebration Tour”, deu as boas-vindas ao público, antes da entrada de Madonna. Usando um vestido de Maria Antonieta, que faz referência ao look da cantora em “Vogue”, a drag queen passeou entre a plateia da área vip e introduziu a apresentação, falando um pouco sobre a biografia da artista. Nos telões, cenas de diversas fases da carreira da norte-americana.

Quando finalmente apareceu em cena, Madonna vestia um casacão preto, com uma coroa na cabeça, ao som de "Nothing Really Matters". Com uma rápida troca de roupa, ela cantou "Everybody" e saudou o público pela primeira vez. Após "Into the Groove", ela parou para “conversar” com os fãs. Com uma garrafa na mão, afirmou que estava no “lugar mais bonito do mundo” e relembrou o início de sua carreira, cantando em bares de Nova York.



Veja também

