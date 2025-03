A- A+

séries "The Chosen", sobre Jesus Cristo, retorna retratando eventos da Semana Santa "Focamos nos relacionamentos e na intimidade espiritual e emocional que surge do que estava acontecendo na Semana Santa", diz o criador, diretor e co-autor da série, Dallas Jenkins

A história de Jesus Cristo já foi retratada diversas vezes, nas telas e nos palcos. Das obras Hollywoodianas às montagens nacionais, muitas são as produções que mostram a trajetória e os ensinamentos do messias.

No entanto, uma série dramática tem chamado a atenção do público (até mesmo entre os descrentes) e da crítica nos últimos anos: “The Chosen”.

A narrativa bíblica — que está prestes a lançar sua quinta temporada, com estreia no Brasil prevista para 10 de abril, nos cinemas — procura estabelecer um olhar inovador diante da história de Jesus, por meio da perspectiva daqueles que o acompanharam.

Intitulada “The Chosen: Última Ceia”, a quinta temporada da produção retrata eventos cruciais da trajetória de Jesus Cristo, interpretado por Jonathan Roumie.

Diferente das temporadas anteriores, que retrataram anos de sua trajetória, os novos episódios mostrarão apenas a Semana Santa — ou seja, últimos dias do messias antes da crucificação, da entrada em Jerusalém à Última Ceia com os apóstolos.

Nesse período, o povo de Israel o considera como rei e seus discípulos aguardam por sua consagração.

Porém, a história toma outra direção quando Jesus continua confrontando os líderes religiosos e políticos e suas injustiças sociais.

Com os conflitos e o aumento da tensão, grandes autoridades seguem decididas a impedir que o messias continue sua missão.

Dallas Jenkins, criador, diretor e co-autor da série acredita que esta seja a maior e mais intensa temporada do projeto, que ainda contará com pelo menos mais duas sequências sobre a morte e a ressurreição de Cristo.

"Logo no começo, nos cinemas, sei que veremos pessoas chorando, porque (a trama) é muito apaixonante, emocional e pesada. Mesmo tendo grandes histórias, algumas das mais famosas do Evangelho, também focamos nos relacionamentos e na intimidade espiritual e emocional que surge do que estava acontecendo na Semana Santa" diz o diretor.

Fiel ao Evangelho, Judas (interpretado por Luke Dimyan) será uma das figuras mais importantes da nova temporada.

Como conhecido pela liturgia cristã, ele é o apóstolo que trai Jesus após a Última Ceia. Já na trama, o showrunner acredita que este enredo seja um dos mais importantes de toda a temporada, apesar de doloroso.

"Vemos Judas finalmente tomar sua decisão e trair Jesus, mas tentamos focar no porquê e no que passava pela sua cabeça e pelo seu coração. Às vezes vemos Judas apenas como o inimigo, o vilão, e esquecemos que ele era um ser humano e que esteve ao lado de Jesus por três anos. Todos os discípulos se amavam e serviam juntos. Ele curou pessoas, pregou e expulsou demônios, mas então algo mudou" diz Jenkins.

Além de fiel, um fenômeno pop

Apesar do sucesso da produção ter se consolidado nos últimos anos, “The Chosen” começou como um simples curta-metragem para um culto de Natal, feito em uma fazenda no estado de Illinois.

De lá para cá, a série alcançou mais de 280 milhões de espectadores em 175 países e acumulou mais de 17 milhões de seguidores em suas redes sociais.

Viabilizada exclusivamente via financiamento coletivo (o crowdfunding), em 2019 sua primeira temporada bateu o recorde de maior arrecadação para um projeto de entretenimento.

Na época, cerca de US$ 10,3 milhões (em torno de R$ 38 milhões) foram arrecadados, valor que ultrapassou os US$ 5,7 milhões de “My Science Theatre 3000”, que detinha o recorde anterior. Hoje, a série segue mobilizando fãs e investidores.

"É incrível assistir (ao sucesso). A série foi crescendo devagar e de forma pequena, um episódio por vez. E agora, claro, é muito grande, mas nada mudou na maneira como a abordamos. Ainda sento no meu sofá e escrevo os episódios no meu computador" brincou Jenkins.

"Quando estamos no set, não estamos pensando em quantas pessoas estão assistindo, mas sim em tentar fazer a melhor série possível. É muito legal ver o crescimento, mas isso não afetou a produção da série"

Com o sucesso, a terceira e quarta temporadas da série foram lançadas primeiro nos cinemas. Só nas salas brasileiras, ambas venderam mais de um milhão de ingressos.

A quarta temporada, que estreou no início de 2024, foi veiculada em mais de 700 salas de cinema no país, durante quatro semanas, e, ao todo, vendeu 900 mil ingressos.

Jenkins, que veio ao Brasil para a première da temporada em São Paulo e no Rio de Janeiro, conta que já conhecia a base de espectadores brasileiros.

Essa, inclusive, não foi a primeira visita do diretor ao país, que também passou por aqui em agosto de 2023, para compromissos com a imprensa.

"Há tanta paixão e emoção no Brasil. Acho que essa é uma das razões pelas quais (os fãs brasileiros) gostam da série, porque ela também tem mais emoção e paixão do que outras produções sobre a Bíblia. O Brasil foi um dos primeiros países a abraçar a série, até nas redes sociais. Então, eu adoro vir aqui porque recebo mais abraços e beijos do que em qualquer outro lugar para onde vou" contou o showrunner.

Fora dos cinemas, é possível assistir a “The Chosen” em seu próprio aplicativo, que oferece acesso gratuito a todos os episódios já lançados da série, nas versões dublada e legendada. Além dele, a produção também está disponível no Prime Video.

Depois de passar por outros streamings, como Netflix e Globoplay, e até mesmo pela TV aberta, caso do SBT, em fevereiro, Dallas Jenkins fechou um acordo de exclusividade com o Amazon MGM Studios.

Apesar da estreia da sequência nos cinemas estar prevista para acontecer em 28 de março, nos Estados Unidos e no Canadá, e em 10 de abril, nos cinemas internacionais, incluindo os brasileiros, a data de lançamento no streaming ainda não foi divulgada.

Nas telonas, serão exibidos os dois primeiros episódios da temporada, que totalizam pouco mais de duas horas de exibição.

Os ingressos estão disponíveis no site oficial (thechosenultimaceia.com.br), onde também é possível verificar em quais cinemas a série estará disponível.

Fora das telas

Na esteira do sucesso dos devocionais, “The Chosen” saiu do mundo das telas e seguiu para o universo literário.

Neste mês, a editora Thomas Nelson lançou três obras, escritas pelos roteiristas e pelo consultor bíblico da série (Dallas Jenkins, Amanda Jenkins e Douglas Huffman), que funcionam como guias de estudos oficiais da produção.

Ao retratar uma temporada por vez, episódio por episódio, com bastidores e trechos do roteiro, cada livro pode ser usado como devocional ou como material de estudo bíblico.

Assim, no Brasil, por enquanto, foram lançadas apenas as obras que estudam as três primeiras temporadas — intitulados de “The Chosen: O que significa ser escolhido?”, “The Chosen: Bem-aventurado os escolhidos” e “The Chosen: O caminho dos escolhidos”.

Pela Thomas Nelson, os livros são vendidos como box (por R$ 159,90) e individualmente (R$ 59,90). Apesar do lançamento recente, a opção de box já está esgotada no site da editora.

