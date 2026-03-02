A- A+

SÉRIES 'The Crown' pode voltar em meio a corrida do streaming para contar queda do príncipe Andrew Netflix está considerando um especial enquanto Disney e Prime Video estudam produções próprias

Netflix, Amazon e Disney, em uma verdadeira corrida hollywoodiana, disputam para transformar o infortúnio do ex-príncipe Andrew Mountbatten-Windsor em um sucesso cinematográfico. O Daily Mail apurou que a Netflix está considerando um especial único de The Crown após a dramática prisão do dia 19 de fevereiro.

Andrew Mountbatten-Windsor foi preso no dia 19, data do seu aniversário de 66 anos, por "suspeita de má conduta no exercício de um cargo público" após indicações de que compartilhou informações confidenciais com o criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein enquanto trabalhava como enviado comercial britânico entre 2001 e 2011.

A série "The Crown" dramatizou quase seis décadas da história da família real britânica, desde o casamento da Rainha Elizabeth II com o Príncipe Philip, em 1947, até o casamento do Rei Charles III com a Rainha Camilla, em 2005. Original da Netflix, a série foi lançada em 2016 e concluída em 2023. Agora, o serviço de streaming está em negociações avançadas com o criador da obra, Peter Morgan, para uma minissérie sobre a queda do ex-príncipe.

Em uma entrevista de 2024 ao "Hollywood Reporter", Morgan expressou sentimentos contraditórios sobre abordar os acontecimentos mais recentes da família real britânica. "Por enquanto, não consigo imaginar nenhuma circunstância em que eu queira me aprofundar no presente, por assim dizer, mas, ao mesmo tempo, não acho que tenha terminado com o assunto", disse ele na época. "Talvez eu encontre uma maneira de abordá-lo de um ponto de vista diferente."

Recentemente, uma fonte da Netflix disse ao Daily Mail que "há algum tempo se conversa com a Left Bank Pictures, detentora dos direitos de 'The Crown, sobre uma série de especiais únicos sobre escândalos e dramas da realeza". Apesar de "The Crown" ter chegado ao fim "há conversas avançadas sobre a produção de uma minissérie, sob o título 'The Crown', sobre a saga de Andrew, que é tão dramática, senão mais, do que qualquer coisa mostrada na série original, incluindo episódios sobre a abdicação e a morte de Diana."

Uma fonte da Disney Studios também disse ao veículo: "Fomos bombardeados por roteiristas querendo nos apresentar essa história. A corrida em Hollywood é para ser o primeiro estúdio a lançar um filme sobre Andrew."

Duas produções televisivas já retrataram o escândalo Epstein envolvendo Mountbatten-Windsor e sua entrevista no programa Newsnight, da BBC, em 2019, que acelerou sua saída dos deveres reais públicos: o filme "A grande entrevista" (2024), da Netflix, e a série "A very royal scandal" (2024), do Prime Video.

Agora, o roteirista de "A very royal scandal", Jeremy Brock declarou ao Daily Mail: "Os executivos da Netflix e da Amazon estão, sem dúvida, discutindo a possibilidade de produzir um drama baseado na decadência contínua de Andrew. Haverá roteiristas e produtores escrevendo sem parar neste momento, porque é um drama excelente e uma história extraordinária. Há tantos elementos nesse drama em desenvolvimento: Andrew, a Família Real, a polícia que teve que agir com extrema cautela ao prendê-lo, as vítimas de Epstein e seus amigos poderosos."

