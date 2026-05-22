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MÚSICA "The Cure": Olivia Rodrigo lança o segundo single do novo álbum; confira Escrita e produzida em parceria com Dan Nigro, a faixa apresenta influências da estética pop alternativa dos anos 1990

A cantora Olivia Rodrigo lançou nesta sexta-feira (22) o single "The Cure", segunda faixa de seu terceiro álbum de estúdio, "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love", com lançamento previsto para 12 de junho.

A música foi escrita e produzida em parceria com Dan Nigro, colaborador frequente da artista em faixas como "Good 4 U" e "Vampire". Com 4 minutos e 57 segundos, a canção se torna a mais longa já lançada por Rodrigo.

Na sonoridade, "The Cure" apresenta influências da estética pop alternativo dos anos 1990. A faixa divide o nome com a famosa banda gótica The Cure, liderada por Robert Smith, com quem Olivia já se apresentou em 2025 no palco do festival Glastonburry.

O single também ganhou um videoclipe, dirigido por Cat Solen e Jamie Gerin, onde Olivia surge, em um hospital, como uma enfermeira dos anos 1950 que tenta curar corações.

A produção aposta em uma estética vintage e um tom cinematográfico para reforçar a identidade visual dessa nova fase da artista.

Confira o clipe:

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