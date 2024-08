A- A+

MÚSICA ''The Eras Tour'': relembre as participações especiais na megaturnê de Taylor Swift A cantora concluiu as apresentações na Europa e agradeceu ao público

Na quarta-feira, 21, a cantora Taylor Swift fez uma publicação nas redes sociais agradecendo ao público, à sua equipe e às várias participações especiais que fizeram parte da maior turnê de sua carreira, em celebração à conclusão das apresentações na Europa.

Entre as participações, "performances surpresas épicas", como relembrou Taylor. Nomes como Ed Sheeran e Florence Welch, da banda Florence and The Machine, dividiram o palco com a cantora. Relembre quais foram os artistas convidados ao longo de toda turnê:

Ed Sheeran

Na apresentação do dia 15 de agosto, Ed Sheeran entrou no palco, em Londres, e cantou junto à sua amiga as músicas Everything Has Changed, End Game - parcerias entre eles -, além de um sucesso de sua carreira: Thinking Out Loud.

Ao final, Taylor relembrou os momentos ao lado de Ed, que abriu a turnê Red em 2013, e teceu elogios ao cantor. "Esse é um dos meus melhores amigos no mundo", disse a cantora.

Florence Welch

O último dos cinco shows (além de três anteriores) de Taylor Swift no Estádio Wembley, em Londres, no dia 20 de agosto, teve uma participação inédita de Florence Welch. Aquela foi a primeira vez em que, juntas, interpretaram a canção Florida!!!, que gravaram para o álbum mais recente de Taylor, The Tortured Poets Department.

Travis Kelce

Travis Kelce, jogador do Kansas City Chiefs e atual namorado de Taylor, fez uma aparição especial no show do dia 23 de junho, durante a performance da música I Can Do It With a Broken Heart.

O romance entre Taylor Swift e Travis Kelce foi amplamente divulgado na mídia no final de 2023. Travis assistiu a alguns shows da cantora. A relação logo evoluiu e o casal passou a ser visto em diversos eventos juntos, tornando-se rapidamente um dos relacionamentos mais comentados na imprensa internacional.

Paramore

Formada em 2004, a banda Paramore abriu todos os shows do trecho europeu da turnê The Eras. Os fãs londrinos ainda puderam ver a vocalista da banda, Hayley Williams, cantar junto com Taylor na apresentação do dia 22 de junho, quando apresentaram a parceria Castles Crumbling.

A banda é conhecida por seu estilo que mistura rock alternativo, pop-punk e emo. O grupo ganhou destaque com hits como Misery Business, Ain’t It Fun e Still Into You. Após uma pausa em 2015, retornaram com um som mais voltado ao new wave no álbum After Laughter (2017). Desde então, a direção musical tem se moldado em cada novo lançamento.

Mette

Mette, que começou como dançarina antes de se aventurar na carreira solo, embalou a abertura da apresentação do dia 21 de junho, em Londres, com a mistura de pop, R&B e música eletrônica, que reflete suas raízes na dança. Seus três principais hits incluem Petrified, Hustle, e Bulletproof. Uma curiosidade sobre Mette é que ela já trabalhou com grandes nomes, como Pharrell Williams, antes de lançar sua própria carreira musical.

Benson Boone

Benson Boone é uma das revelações da música pop atual, e abriu o show do dia 23 de junho, em Londres. Sua musica mais conhecia é Beautiful Things, que conquistou o público nas redes sociais. Suas outra duas músicas de destaque são In the Stars, e Room for 2.

Suki Waterhouse

Conhecida inicialmente como atriz e modelo, Suki Waterhouse abriu o show do dia 17 de agosto, em Londres, junto ao Paramore. Suki se lançou na música com um estilo indie pop melódico e introspectivo. Seus hits mais conhecidos incluem Good Looking, Melrose Meltdown, e Valentine.

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter foi a artista escolhida para abrir todos os shows de Taylor Swift no Brasil, assim como os shows da América Latina, México, Austrália e Cingapura. Ela ainda dividiu o palco com a Taylor em um show de Sydney, na Austrália, que aconteceu em fevereiro.

Outra revelação da música, Carpenter é dona de hits como Expresso, Please Please Please e Feather. Sabrina é conhecida por suas letras pessoais e som pop vibrante.

Outros artistas na turnê

Além dos nomes mencionados, Taylor Swift também contou com a presença de diversos outros artistas em sua turnê, incluindo Gayle, Beabadoobee, Muna, Gracie Abrams, Phoebe Bridgers, Owenn, Girl in Red, Haim, Louta, Griff, Sofia Isella, Holly Humberstone, Maisie Peters e Raye. Os produtores Jack Antonoff e Aaron Dessner, que trabalharam com a cantora em seus últimos discos, também apareceram em alguns shows.

A turnê de Taylor Swift, que começou em 17 de março de 2023 e passou por América do Norte, América Latina, Ásia-Pacífico e Europa, terá uma pausa em agosto. Retornará em outubro e será concluída em 8 de dezembro de 2024, no BC Place em Vancouver, Canadá, totalizando 149 apresentações.

