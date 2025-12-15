A- A+

FAMOSOS "The Eras Tour": Taylor Swift distribui bônus bilionário a profissionais envolvidos na turnê Cantora destinou cerca de US$ 197 milhões (R$ 1 bilhão) a equipes que atuaram nos 152 shows realizados entre 2023 e 2024

Taylor Swift destinou mais de US$ 197 milhões (cerca de R$ 1 bilhão) em bônus a profissionais que integraram a equipe da turnê “The Eras Tour”, considerada uma das maiores da história da música. A informação foi divulgada pela revista People e chama atenção pelo volume de recursos distribuídos a trabalhadores de diferentes frentes envolvidas na produção dos shows.

A iniciativa ganhou visibilidade após cenas exibidas na série documental “The End of an Era”, que registrou a reação de integrantes da equipe ao receberem a bonificação. Os pagamentos contemplaram desde técnicos de som e iluminação até músicos, dançarinos, seguranças, profissionais de figurino, maquiagem, pirotecnia, montagem de estruturas, logística, vídeo e apoio físico, além de fornecedores e motoristas responsáveis pelo transporte da turnê.

Na produção, a cantora explica que optou por organizar bônus individualizados para dançarinos, músicos e membros da equipe técnica que a acompanharam ao longo da temporada de shows. Os valores pagos a cada profissional não foram detalhados.

"O dia do bônus é muito importante porque cria um precedente para a “The Eras Tour”. Se a turnê tem mais lucro, as pessoas que trabalham nela devem receber mais bônus", afirma Taylor no documentário.

A artista também relata que fez questão de escrever mensagens pessoais para cada integrante da equipe, tarefa que, segundo ela, levou cerca de duas semanas para ser concluída.

Com apresentações que ultrapassaram três horas de duração, “The Eras Tour” passou por cinco continentes e somou 152 shows realizados entre 2023 e 2024. Recentemente, Taylor Swift afirmou estar fisicamente exausta após o encerramento da maratona de performances.

Após o fim da turnê, a produtora da cantora informou ao The New York Times que 10.168.008 pessoas assistiram aos shows ao redor do mundo, número que reforça a dimensão do projeto e seu impacto global.

