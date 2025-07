A- A+

MÚSICA The Fevers apresenta o show "60 anos de Sucesso" no Recife neste sábado (19) A apresentação será no Teatro RioMar e marca o primeiro show da turnê no Nordeste

Com uma trajetória longeva, que remonta aos idos tempos da Jovem Guarda, a banda The Fevers vem ao Recife para apresentar o show “60 anos de Sucesso”. Será neste sábado (19), às 20h, no Teatro RioMar, no bairro do Pina.

Os ingressos – a partir de R$ 90 – estão à venda no site Uhuuu.

Em mais de 1h30min de show, o grupo irá desfiar um rosário de sucessos, que agitaram (e vem agitando) bailes e clubes Brasil afora.

Recife é a primeira cidade da etapa Nordeste da turnê “60 anos de Sucesso”.

“Quando começamos a estourar, com músicas como ‘Cândida’, ‘Mar de Rosas’ e ‘Vem me Ajudar’, ainda estávamos muito fixados no Rio de Janeiro. Quando decidimos sair para explorar o Brasil, e principalmente o Nordeste, onde estava o público que mais nos prestigiava, o Recife passou a ser praticamente a nossa segunda casa. A importância da cidade para a gente é imensurável", conta Luiz Cláudio, vocalista dos The Fevers.

Hits como as já citadas “Cândida”, “Mar de Rosas” e “Vem me Ajudar” estão garantidos no set list da banda, que também tocará músicas que não são originalmente do seu repertório, mas que foram gravadas pelo grupo em outros LPs.

Luiz Cláudio adianta um convidado do show: “Teremos a participação especial do guitarrista e cantor Cesar Lemos, que fez parte da banda nos anos 90 e vai ajudar a abrilhantar a nossa apresentação”.

O baixista Liebert Ferreira, um dos fundadores do grupo, celebra a trajetória e a turnê comemorativa:

“Graças a Deus, a cada dia, seguimos na estrada com o público cantando junto com a gente as nossas canções. São músicas que marcaram a vida das pessoas e até hoje temos que tocá-las pois o público quer ouvi-las. Toda vez que fazemos um show, o público canta e dança com a gente, e isso nos dá muita felicidade. Tomara que a gente dure ainda muitos e muitos anos”, diz.

SERVIÇO

The Fevers - "60 Anos de Sucesso"

Quando: Sábado (19), às 20h

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 90, no Uhuuu

Instagram: @thefeversoficial / @teatroriomarrecife

Veja também