The Guardian dá nota máxima para "Ainda estou aqui" e afirma que Fernanda Torres "merece" Oscar

O prestigiado jornal britânico The Guardian deu cinco estrelas - a sua nota máxima - para " Ainda estou aqui", que estreou na Inglaterra. A crítica assinada por Wendy Ide ainda destacou a performance de Fernanda Torres como "fenomenal".

O texto afirma que a atriz "merece" levar o Oscar e prevê que o longa deverá sair vitorioso na categoria de Melhor Filme Internacional da Academia, especialmente após o que o jornal chamou de "debacle de Emilia Pérez".

Segundo a crítica, o diretor Walter Salles é bem-sucedido ao capturar a transformação de Eunice e de sua família ao longo de diferentes épocas do país, sendo meticuloso na reconstrução histórica.

Combinando diferentes tipos de película para evocar os sentimentos de cada período. Também elogia a trilha, que conta com músicas de Tom Zé e Caetano Veloso.

Wendy Ide relembra uma cena em especial, quando a filha mais nova da família Paiva vê a casa vazia logo antes da mudança para São Paulo e percebe que seu pai não irá voltar. "Assisti a 'Ainda estou aqui' três vezes, e essa única cena dolorosamente triste me destruiu em todas elas."

"Ainda estou aqui" concorre ao Oscar de 2025 em três categorias: Melhor atriz (Fernanda Torres), Melhor Filme Internacional e Melhor Filme. A cerimônia do Oscar acontece no domingo de carnaval (2), a partir das 21h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da TV Globo (fora do Rio), que reproduz o sinal online nos sites do G1 e do gshow. O canal TNT também exibe a cerimônia na TV à cabo, com retransmissão pelo streaming Max.

