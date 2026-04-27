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MÚSICA "The Hayley Williams Show" chega ao Brasil em novembro de 2026; ingressos à venda em maio A conhecida vocalista do Paramore retorna ao País com o aclamado trabalho solo

Hayley Williams, vocalista do Paramore, anunciou o primeiro show solo da carreira no Brasil. Depois de uma série de datas esgotadas na América do Norte, no Reino Unido e na Europa, promovendo o álbum mais recente, ''Ego Death At A Bachelorette Party'' (2025), a cantora inicia uma nova fase.

A turnê "The Hayley Williams Show" chega em São Paulo, no dia 12 de novembro, no Espaço Unimed. Para os fãs da artista, a pré-venda começa em 4 de maio, às 10h, e a venda geral tem início em 6 de maio, às 10h, pelo site da Eventim. O cadastro verificado disponibilizado por ela iniciou nesta segunda-feira (27) e segue até o dia 29 de abril, às 10h, ''com objetivo de colocar os ingressos nas mãos de fãs reais''.

Retorno ao Brasil

Hayley se apresentou no Brasil pela última vez em março de 2023, quando esteve em turnê pelo Paramore, com o show do disco ''This Is Why''. A banda tinha sido anunciada como uma das atrações principais do Lollapalooza Brasil 2024, mas cancelou a participação por "motivos pessoais".

Em "The Hayley Williams Show", a artista vai cantar pela primeira vez em solo brasileiro a faixa "Zissou", a qual ela canta em português. A canção está presente em "Ego Death at a Bachelorette Party" como uma homenagem ao filme ''A Vida Marinha com Steve Zissou'', com participação de Seu Jorge no elenco - responsável também por gravar em português a trilha sonora do longa.

Na nova turnê, a cantora reúne músicas dos três álbuns solo: ''Petals for Armor'' (2020), ''FLOWERS for VASES / descansos'' (2021) e ''Ego Death At A Bachelorette Party'' (2025).

Aclamada

Em 2025, o Paramore celebrou os 20 anos do primeiro lançamento, o disco ''All We Know Is Falling'', além de ter confirmado uma pausa temporária nas atividades da banda. Em paralelo, Hayley lançou o terceiro álbum solo de estúdio, intitulado "Ego Death at a Bachelorette Party".

O trabalho rendeu quatro indicações ao Grammy 2026, incluindo Melhor Álbum de Música Alternativa, e uma turnê com ingressos esgotados em todos os shows da América do Norte, do Reino Unido e da Europa. "Ego Death at a Bachelorette Party" foi lançado pelo recém-criado selo de Hayley Williams, o Post Atlantic Records (distribuído pela Secretly Distribution).

Hayley foi incluída pela revista Billboard na 13ª posição da lista dos 50 Maiores Vocalistas de Rock de Todos os Tempos, à frente de nomes como Steven Tyler (Aerosmith), Eddie Vedder (Pearl Jam) e Janis Joplin (Big Brother and the Holding Company).

SERVIÇO

"The Hayley Williams Show"

Quando: 12 de novembro

Onde: Espaço Unimed - R. Tagipuru, 795, Barra Funda, São Paulo

Ingressos a partir de R$ 282,50 através do Eventim

Informações: @hwhq

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