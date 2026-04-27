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MÚSICA

"The Hayley Williams Show" chega ao Brasil em novembro de 2026; saiba como comprar ingresso

A conhecida vocalista do Paramore retorna ao País com o aclamado trabalho solo

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Hayley Williams tem show com data marcada no Brasil, em novembro de 2026Hayley Williams tem show com data marcada no Brasil, em novembro de 2026 - Foto: Zachary Gray/Divulgação; Divulgação

Hayley Williams, vocalista do Paramore, anunciou o primeiro show solo da carreira no Brasil. Depois de uma série de datas esgotadas na América do Norte, no Reino Unido e na Europa, promovendo o álbum mais recente, ''Ego Death At A Bachelorette Party'' (2025), a cantora inicia uma nova fase. 

A turnê "The Hayley Williams Show" chega em São Paulo, no dia 12 de novembro, no Espaço Unimed. Para os fãs da artista, a pré-venda começa em 4 de maio, às 10h, e a venda geral tem início em 6 de maio, às 10h, pelo site da Eventim. O cadastro verificado disponibilizado por ela iniciou nesta segunda-feira (27) e segue até o dia 29 de abril, às 10h, ''com objetivo de colocar os ingressos nas mãos de fãs reais''. 

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Retorno ao Brasil
Hayley se apresentou no Brasil pela última vez em março de 2023, quando esteve em turnê pelo Paramore, com o show do disco ''This Is Why''. A banda tinha sido anunciada como uma das atrações principais do Lollapalooza Brasil 2024, mas cancelou a participação por "motivos pessoais". 

Em "The Hayley Williams Show", a artista vai cantar pela primeira vez em solo brasileiro a faixa "Zissou", a qual ela canta em português. A canção está presente em "Ego Death at a Bachelorette Party" como uma homenagem ao filme “A Vida Marinha com Steve Zissou”, com participação de Seu Jorge no elenco - responsável também por gravar em português a trilha sonora do longa.

Na nova turnê, a cantora reúne músicas dos três álbuns solo: ''Petals for Armor'' (2020), ''FLOWERS for VASES / descansos'' (2021) e ''Ego Death At A Bachelorette Party'' (2025).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Aclamada
Em 2025, o Paramore celebrou os 20 anos do primeiro lançamento, o disco ''All We Know Is Falling'', além de ter confirmado uma pausa temporária nas atividades da banda. Em paralelo, Hayley lançou o terceiro álbum solo de estúdio, intitulado "Ego Death at a Bachelorette Party". 

O trabalho rendeu quatro indicações ao Grammy 2026, incluindo Melhor Álbum de Música Alternativa, e uma turnê com ingressos esgotados em todos os shows da América do Norte, do Reino Unido e da Europa. "Ego Death at a Bachelorette Party" foi lançado pelo recém-criado selo de Hayley Williams, o Post Atlantic Records (distribuído pela Secretly Distribution).

Hayley foi incluída pela revista Billboard na 13ª posição da lista dos 50 Maiores Vocalistas de Rock de Todos os Tempos, à frente de nomes como Steven Tyler (Aerosmith), Eddie Vedder (Pearl Jam) e Janis Joplin (Big Brother and the Holding Company). 

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