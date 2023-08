A- A+

Música The Killers lançam novo single nas plataformas: "Your side of town"; ouça Produzida pelos Killers Stuart Price e Shawn Everett, o lançamento da faixa ocorre enquanto a banda está em turnê

Os The Killers lançaram, nesta sexta-feira (25), sua primeira música nova em 2023, já disponível nas plataformas digitais. Intitulada “Your Side of Town”, a canção foi escrita pelo vocalista Brandon Flowers e dá sequência à aclamada canção do ano passado, "boy". “Your Side Of Town” é uma música que apresenta sintetizadores e vocais distorcidos no refrão, criando uma abordagem inovadora já característica da extraordinária habilidade da banda em produzir um hino para todas as gerações.

Produzida pelos Killers Stuart Price e Shawn Everett, o lançamento da faixa ocorre enquanto a banda está em turnê por como atração principal em festivais e shows, incluindo o próximo Ohana Festival, na região sul da Califórnia; o Life Is Beautiful, em sua cidade natal Las Vegas; e uma apresentação especial no Grande Prêmio de Austin, da Fórmula 1. Em dezembro, a banda volta ao Brasil para apresentação no festival Primavera Sound, em São Paulo, no dia 02 de dezembro.

Ouça:



