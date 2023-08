The Killers se desculpa por convidar russo para o palco em apresentação na Geórgia

A- A+

O grupo americano de rock The Killers se retratou, nesta quarta-feira (16), após convidar um fã russo para subir no palco durante uma apresentação na Geórgia, e ser vaiado pela atitude - devido ao complicado relacionamento do país com Moscou.

"Não tínhamos a intenção de incomodar ninguém e pedimos desculpas", publicou a banda no Facebook, que se declarou "ao lado" deste país do Cáucaso, que enfrentou a Rússia em 2008 em uma curta guerra.

No vídeo publicado nas redes sociais, o líder da banda, Brandon Flowers, chama um espectador para subir ao palco durante a apresentação do grupo, que aconteceu na terça-feira em uma casa de eventos no litoral do mar Negro.

"Esse cara é russo. Vocês concordam com um russo se juntando a nós?", pergunta Brandon Flowers, antes de receber vaias do público.

"Não enxergam que ele é um de seus irmãos?", pergunta, antes de criticar a atitude de "cada um na sua casa quando se trata de fronteiras". Alguns espectadores abandonaram o show.

Os organizadores da Black Sea Arena, onde ocorreu a apresentação, também se desculparam. "Entendemos os sentimentos dos espectadores", declararam.

"O comportamento do artista no palco não reflete a posição da Black Sea Arena", acrescentaram.

Após o incidente, o grupo de rock georgiano LOUDspeakers, que se apresentou como banda de abertura, declarou-se "desapontado" nas redes sociais, chamando a Rússia de "inimiga e ocupante".

Na estrada há mais de 20 anos, The Killers atingiu o estrelato com a música "Mr. Brightside", em 2003.

A Geórgia, uma ex-república soviética, recebeu milhares de exilados russos desde o início do conflito na Ucrânia, uma ação que gerou tensões.

O país, que deseja se tornar membro da União Europeia e da Otan, perdeu o controle de dois territórios separatistas pró-Rússia na década de 1990, para onde as tropas de Moscou foram deslocadas.

