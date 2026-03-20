''The Last of Us'' define atrizes para Yara e Lev na 3ª temporada; confira

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As atrizes Michelle Mao e Kyriana Kratter foram escaladas para interpretar, respectivamente, Yara e Lev na 3ª temporada de ''The Last of Us''. A informação foi divulgada pelo Deadline

Yara e Lev, dois irmãos, têm uma participação importante na história de Abby (Kaitlyn Dever) nos próximos eventos da série, que adapta diretamente a narrativa do game ''The Last of Us: Parte 2''. Os dois são Serafitas, ou seja, membros de uma comunidade extremista e contra o uso da tecnologia na realidade do jogo e da série. Lev, um menino transgênero, torna-se o segundo personagem mais importante de sua narrativa de Abby quando ele e a irmã cruzam o seu caminho.

De acordo com o Deadline, Lev continuará sendo um menino trans de 13 anos na história da série. O veículo afirma que a HBO abriu uma chamada de elenco inclusiva para selecionar um intérprete para Lev, e vários jovens atores com origem e histórico diferentes fizeram testes para o papel. Kratter, de 16 anos, foi considerada a atriz que melhor incorporou a personalidade do garoto.

Conhecida pela série Skeleton Crew, do universo Star Wars, Kyriana também atuou em curtas e fez uma participação na série Estados Unidos do Al. Já Michelle, que interpreta sua irmã Yara, também pode ser vista em Bridgerton e nos filmes A Grande Viagem da Sua Vida (2025) e Preparação para a Próxima Vida (2025).

A terceira temporada de The Last of Us terá os retornos de Dever, Bella Ramsey, Isabela Merced, Gabriel Luna e Jeffrey Wright. Clea DuVall já foi confirmada entre as novidades do elenco, e Jorge Lendeborg Jr. negocia para assumir o papel de Manny após a saída de Danny Ramirez. Craig Mazin retorna como o único showrunner para a nova temporada, após o criador dos jogos, Neil Druckmann, anunciar seu afastamento do projeto.

A previsão de lançamento da 3ª temporada de The Last of Us é para 2027.

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